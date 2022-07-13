ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر في يونيو 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر بنسبة 6.4٪ في يونيو، بقيادة ارتفاع النفط الخام لـ 6.1٪ والغاز الطبيعي الأوروبي لـ 15.1٪، بحسب البنك الدولي.

وانخفضت أسعار سعر السلع غير المتعلقة بالطاقة بنسبة 4٪. كأسعار المنتجات الزراعية بنسبة 3.7٪ ، وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.7٪ بسبب أسعار الحبوب انخفضت لـ -6.6٪ والزيوت والوجبات لـ-5.7٪ في يونيو.

وانخفضت أسعار المعادن بنسبة 5.5٪ في يونيو، مع تسجيل بعض المعادن الرئيسية انخفاضًا كبيرًا كانخفاض القصدير بنسبة 11.8٪، والألومنيوم 9.4٪، والنيكل 8.6٪. تراجعت أسعار المعادن الثمينة بنسبة 0.8٪.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لنسب التغير لمؤشرات أسعار السلع لشهر يونيو مقارنة بشهر مايو.