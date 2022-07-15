السعودية تعلن عن قرار بشأن عبور الناقلات الجوية لمجالها الجوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، يوم الجمعة، عن فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وقالت الهيئة، في بيان، عبر حسابها على تويتر: "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزًا للربط الجوي الدولي"،

وأضاف البيان: "تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء".