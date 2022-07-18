اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار.. الجزائر ترفع إمدادت الغاز إلى إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، توقيع بلاده اتفاق لتزويد إيطاليًا بـ"كميات كبيرة من الغاز" تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار.

تصريحات تبون جاءت خلال مؤتمر صحفي، نقله التليفزيون الجزائري، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الاثنين.

وقال تبون: "سنوقع اتفاقا مع (شركات) إيني وتوتال وأوكسيدنتال بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز".

في حين قال دراغي إنه "خلال الأشهر الأخيرة أصبحت الجزائر المزود الأول للطاقة لبلدنا"، مضيفا أن إمدادات الغاز من الجزائر ستكون أكثر وضوحًا في السنوات المقبلة.

يأتي الاتفاق في غضون سعي إيطاليا إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي الذي يشكل 45% من احتياجات البلاد.

سبق أن وقعت إيطاليا اتفاقات مماثلة مع مصر ودول إفريقية أخرى، حيث تغطي وارداتها من الغاز 95% من حجم استهلاكها.



