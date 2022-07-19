أوروبا تستعد لأزمة غاز محتملة مع زيادة الطلب وسط موجة حر غير مسبوقة

(CNN)-- تستعد أوروبا لاحتمال حدوث أزمة غاز كاملة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تمامًا كما أدت موجة الحر التاريخية إلى زيادة الطلب على الطاقة للمساعدة في تبريد المنازل والشركات في القارة.

من المقرر إعادة فتح خط أنابيب نورد ستريم 1 - وهو شريان مهم يربط الغاز الروسي بالكتلة الأوروبية - يوم الخميس بعد 10 أيام من أعمال الصيانة الروتينية. لكن القلق يتزايد من أن روسيا ستبقي الصنابير مغلقة ردًا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/ شباط.

قال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، في وقت سابق من هذا الشهر، إن البلاد يجب أن "تستعد للأسوأ".

وقال هابيك في مقابلة إذاعية: "أي شيء يمكن أن يحدث. يمكن أن يتدفق الغاز مرة أخرى أكثر من ذي قبل. قد لا يأتي شيء على الإطلاق."

ينقل خط الأنابيب 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى أوروبا، أو حوالي 40٪ من إجمالي واردات خط الأنابيب من روسيا.

الانفصال الكامل عن الغاز الروسي ليس واردًا على الإطلاق. وقطعت البلاد بالفعل صادراتها من الغاز إلى عدة دول أوروبية. في الشهر الماضي، أعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، "أزمة غاز" بعد أن خفضت شركة غازبروم الروسية الحكومية صادراتها عبر خط الأنابيب بنسبة 60٪.

وألقت غازبروم باللوم في هذه الخطوة على قرار الغرب حجب التوربينات الحيوية بسبب العقوبات.

أكدت شركة توزيع الغاز الألمانية Uniper يوم الإثنين، أنها تلقت رسالة من شركة غازبروم تدعي وجود قوة قاهرة على النقص السابق والحالي في تسليم الغاز.

القوة القاهرة هي شرط في العقد يبرر للشركة عدم وفائها بالتزاماتها. عادة ما يتم الاحتجاج به في الظروف القصوى، مثل الكوارث الطبيعية.

لكن متحدثًا باسم Uniper قال لشبكة CNN إنها "رفضت رسميًا" هذا الادعاء.

توقيت فظيع

أزمة غاز هذا الأسبوع تأتي في أسوأ الأوقات. تواجه أوروبا درجات حرارة قياسية - تكافح أجزاء من فرنسا وإسبانيا حرائق الغابات، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) خلال الأيام المقبلة.

أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل وحدات تكييف الهواء. قالت شركة إيناغاس، مشغل نظام نقل الغاز في إسبانيا، الأسبوع الماضي إن الطلب على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء سجل رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 800 جيجاوات ساعة.

وقالت إيناغاس في بيان صحفي الخميس الماضي، إن "هذه الزيادة الهائلة في الطلب على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع درجات الحرارة المسجلة نتيجة موجة الحر".

كان بعض المحللين أكثر تفاؤلاً، بالنظر إلى مصادر الطاقة البديلة في أوروبا وحقيقة أن الموجة الحارة ستنتهي بحلول منتصف الأسبوع.

في غضون ذلك، تتسابق الدول الأوروبية لملء مرافق تخزين الغاز لديها لتجنب نقص الطاقة المحتمل بشكل كارثي خلال فصل الشتاء.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في بيان صحفي الاثنين، إن "الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة" لدعم إمدادات الكتلة. وأضاف: "إذا قررت روسيا قطع إمدادات الغاز تمامًا قبل أن تتمكن أوروبا من رفع مستويات تخزينها إلى 90٪، فسيكون الوضع أكثر خطورة وتحديًا".

تبلغ مستويات تخزين الغاز في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي حاليًا حوالي 64٪، وفقًا لمؤسسة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا.

تقوم المؤسسة بتأمين إمدادات الغاز على وجه السرعة من دول أخرى لأنه يخفض واردات الغاز الروسي. وقعت المفوضية الأوروبية، الإثنين، مذكرة تفاهم مع أذربيجان لمضاعفة سعة طريق توصيل الغاز الرئيسي خلال السنوات القليلة المقبلة.