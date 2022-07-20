العملات المشفرة تحقق عودة كبيرة.. هل ستستمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقد كان عامًا قاسيًا للغاية بالنسبة للمستثمرين في بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، فقدت بيتكوين أكثر من نصف قيمتها في عام 2022، وتحوم الآن حول 23 ألف دولار، وانخفض سعر بيتكوين الواحدة بأكثر من 65٪ عن أعلى مستوى العام الماضي عند حوالي 70 ألف دولار. تراجعت قيمة جميع العملات المشفرة من حوالي 2.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021 إلى ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار حاليًا.

تشكل بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، حوالي 42٪ من إجمالي السوق ، لكن عام 2022 كان بنفس القدر من الرعب بالنسبة لمالكي الأصول الأخرى المتعلقة بالتشفير مثل Coinbase . فقد انخفض سهم شركة الوساطة بنسبة 75٪ حتى الآن هذا العام. فقدت أسهم Robinhood المنافسة نصف قيمتها.

هناك آمال في أن الأسوأ بالنسبة للعملات المشفرة قد يكون انتهى. اكتسبت بيتكوين أكثر من 15٪ في الأسبوع الماضي، وارتفعت اثنتان من أفضل العملات المشفرة بشكل أكبر.

ارتفعت سولانا بأكثر من 35٪ في الأيام السبعة الماضية بينما ارتفعت الإيثيريوم بنسبة 45٪ تقريبًا. تُستخدم عملة إيثر، وهي ثاني أكثر العملات المشفرة قيمة، على نطاق واسع لتمويل عمليات شراء الرموز غير القابلة للاستبدال، أو NFTs ، وهي الأصول الرقمية التي اجتاحت عالم المقتنيات.

يمكن أن تكون عودة العملات المشفرة بمثابة التحقق من صحة أكبر داعمي هذا القطاع. في الوقت نفسه، يجب أن تكون أيضًا بمثابة تذكير بأن السوق الناشئة من المرجح أن تظل متقلبة في المستقبل المنظور.

توقع المزيد من التقلبات

قال جويل كروجر، استراتيجي السوق في LMAX Group: "سنشهد ارتفاعًا طويل الأجل في قطاع الأصول الرقمية، لكنني لن أتحمس كثيرًا بعد.. هذه لا تزال سوقا ناشئة".

يجب على المستثمرين أيضًا مراعاة أنه قد لا يكون هناك اهتمام كافٍ بالعملات المشفرة لتحريك آلاف العملات والرموز وعمليات التبادل الموجودة هناك. إذا كان الأمر كذلك، فإن أقوى العملات المشفرة فقط هي التي ستنجو وتزدهر.

قال آدم غريليش، رئيس الاستثمارات في Fintech Altruist لإدارة الثروات ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "شهدت العملات المشفرة مسارًا شبيهًا بعصر الدوت كوم" عندما تم إنشاء الكثير من الأفكار والشركات العظيمة. وأضاف أنه تم أيضًا إطلاق عدد من الأفكار والشركات غير سينطبق نفس السيناريو على الأرجح على العملات المشفرة.

الفائزون والخاسرون

بنكان يقدمان قروضًا مدعومة بالتشفير ويقدمان ودائع بالعملة الرقمية، هما Silvergate Capital و Signature Bank ، أبلغ كل منهما عن أرباح وإيرادات يوم الثلاثاء فاقت توقعات وول ستريت.

يبدو أيضًا أن اضطراب القطاع قد أحدث هزة في الفائزين والخاسرين بين الشركات المتداولة علنًا والشركات الناشئة.

تم إجبار مقرض العملات المشفرة Celsius على تقديم طلب إفلاس في وقت سابق من هذا الشهر. لكن شركة FTX العملاقة للعملات المشفرة الخاصة تستمر في الازدهار، ولديها الآن تقييم بقيمة 32 مليار دولار.

وافقت FTX مؤخرًا على توفير حد ائتماني لشركة التشفير المتعثرة BlockFi ، وتحدث الرئيس التنفيذي الملياردير للشركة سام بانكمان فرايد عن استخدام القوة المالية لـ FTX لإنقاذ شركات التشفير المتعثرة الأخرى أيضًا.

تمتلك Bankman-Fried أيضًا حصة في Robinhood ، وكان هناك حديث مؤخرًا عن أن FTX قد ترغب في شراء شركة السمسرة المتعثرة. نفى بانكمان فرايد تلك التقارير.