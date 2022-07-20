هذا هو المفتاح لإعادة الاقتصاد العالمي للعمل مرة أخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تزال سلاسل التوريد العالمية في حالة من الفوضى العارمة، تعطل تسليم البضائع، وتزيد من مشاكل الشركات وتغذي الارتفاع العالمي في التضخم.

الخبر السار: هناك بعض المؤشرات على أن الوضع بدأ في التحسن. الأخبار السيئة: هناك مخاطر ضخمة - من ارتفاع آخر في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى نزاعات عمالية تتعلق بعمال السكك الحديدية في الولايات المتحدة - تجعل من الصعب افتراض قدر كبير من الثقة، مما يؤدي إلى ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي.

ما الذي يحدث: أطلق التعافي من الوباء العنان لموجة من الطلب لم يكن المصنعون وشبكة اللاعبين الذين ينقلون العناصر حول العالم مجهزين للتعامل معها. ولكن بعد 18 شهرًا من الألم، هناك بعض العلامات على التحسن.

قال كونستانتين كريبس، الشريك الإداري في Capstan Capital ، وهي شركة مصرفية استثمارية تعمل مع المستثمرين في الحاويات وشحن الحاويات، إن حركة الشحن تتدفق بسلاسة أكبر، وتعافى عبور البضائع في الغالب من الصدمة الأولية للحرب في أوكرانيا.

انخفضت تكلفة حجز حاوية شحن بطول 40 قدمًا إلى ما يقرب من 6400 دولار، وفقًا لمنصة الشحن Freightos . في بداية العام، كانت حوالي 9300 دولار بعد أن تجاوزت 11000 دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.

تمكنت الصين أيضًا من التعامل مع كميات أكبر من الحاويات في الموانئ الحيوية على الرغم من القيود التي تهدف إلى وقف انتشار Covid-19 تمامًا، مما يخفف المخاوف من أن نهج الرئيس شي جين بينغ للقضاء على الفيروس سيؤدي إلى تفاقم الاختناقات بشكل كبير.

وفقًا لمسح مورغان ستانلي لشهر يوليو/تموز، يعتقد 54٪ من المشاركين في الاستطلاع أن اضطرابات الإمداد ستهدأ في النصف الأول من العام المقبل، بينما يعتقد الثلث تقريبًا أنها ستستغرق وقتًا أطول.

قال كريبس إن ارتفاع الإصابات المرتبطة بمتحور أوميكرون BA.5 الفرعي قد يتسبب بموجة أخرى من نقص العمال وانسداد الموانئ. يجب أيضًا مراقبة احتمالية فرض عقوبات جديدة على روسيا أو جولة أخرى من الإغلاق في الصين.

في غضون ذلك، من شأن الركود العالمي أن يخفف الضغط بشكل كبير. من شأن الانخفاض في الطلب أن يحد من حركة سلسلة التوريد في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعًا.

خطوة إلى الوراء: مدى سرعة عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي سيكون له عواقب على التضخم، الذي حفزه جزئيًا الوصول المحدود إلى المعروض من السلع. سوف تساعد الاتجاهات في تحديد الطريق أمام صانعي السياسة مثل الاحتياطي الفيدرالي.

توظيف شركات التكنولوجيا مع اقتراب عدم اليقين

خلال معظم العقد الماضي، أغرقت شركات التكنولوجيا موظفي الشركات بحزم تعويضات سخية وامتيازات فاخرة أثناء التوظيف. الآن، يتراجعون، ويختارون توخي الحذر أثناء استعدادهم لركود محتمل.

ذكرت بلومبرغ يوم الاثنين أن آبل ، الشركة الأمريكية الأكثر قيمة، تعتزم إبطاء نمو التوظيف والإنفاق العام المقبل في بعض الأقسام.

أعلنت شركات التكنولوجيا الأخرى عن خطط لإبطاء التوظيف أو إيقافه مؤقتًا. هذه الأخبار تضع "وول ستريت" في حالة تأهب قبل أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي ستنطلق الأسبوع المقبل. من المقرر أن تعلن شركة آبل عن النتائج في 28 يوليو/تموز.

السؤال الكبير

هل تحاول شركات التكنولوجيا التغلب على انخفاض محتمل في النشاط الاقتصادي، أم أنها ترى بالفعل علامات تراجع في أعمالها؟