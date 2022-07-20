نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ذكرت شركة نتفليكس، الثلاثاء، أنها فقدت 970 ألف مشترك في الربع الثاني من عام 2022. وتعتبر هذه الخسارة أقل بكثير من توقعات شركة البث العملاقة بخسارة مليوني مشترك.

أظهر الربع الأخير أكبر خسارة للمشتركين في تاريخها البالغ 25 عامًا، لكن حتى هذا يمكن اعتباره فوزًا للشركة في الوقت الحالي، حيث جاءت الأرقام أقل بكثير مما كان متوقعًا.

في أبريل/ نيسان، أفصحت الشركة عن خسارة 200 ألف مشترك في تقريرها في الربع الأول من عام 2022، وذكرت أنها فقدت المشتركين لأول مرة منذ أكثر من عقد وسط انخفاض حاد في سعر أسهمها وتم تسريح مئات الموظفين. وتطايرت الشكوك حول مستقبل الشركة وحول أعمال البث ككل.

وتوقعت الشركة أن تستضيف مليون مشترك آخر في الربع الثالث، وهو رقم أقل قليلاً من توقعات أسواق وول ستريت. لكن من الواضح أن المستثمرين كانوا سعداء بالنتائج، فقد قفزت أسهمها بنسبة 8٪ الثلاثاء في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وصلت أرباح نتفليكس في الربع الثاني إلى 1.4 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.3 مليار دولار في الربع السابق من العام. وقفزت الإيرادات بنسبة 8.6٪ تقريبًا على أساس سنوي، لتصل إلى 7.9 مليار دولار.

وجاءت أكبر خسارة لمشتركي نتفليكس من أكبر أسواقها، أمريكا وكندا، حيث قالت شركة البث إنها فقدت 1.3 مليون مستخدم في الربع الثاني. ولكن تم تعويض ذلك من خلال زيادة الاشتراكات في مناطق العالم الأخرى.

هناك شيء واحد أدى على الأرجح إلى انخفاض عدد مشتركي Netflix أكثر في الربع الثاني، وهو الموسم الرابع من مسلسل الرعب الخيالي العلمي"Stranger Things" ، الذي كان رائجا بشكل كبير.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه إجمالي عدد اشتراكات شركة نتفليكس المدفوعة بين الربع الأول من 2021 حتى الربع الثاني من 2022.