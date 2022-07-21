الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن شركة "أجنحة الشام" السورية

(CNN)-- رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عن شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران، وهي شركة خاصة أدرجها على القائمة السوداء في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب وفد الاتحاد الأوروبي إلى سوريا.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فقد فُرضت العقوبات على شركة الطيران إثر مزاعم عن زيادة رحلاتها العام الماضي إلى عاصمة بيلاروسيا، مينسك، حتى يتمكن المهاجرون من العبور إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قال مدير تطوير الأعمال والعلاقات في "أجنحة الشام" أسامة ساطع إن الشركة علقت رحلاتها إلى مينسك "بسبب الظروف الحرجة التي شهدتها حدود بولندا وبيلاروسيا"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء، إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي يمكن مراجعتها وربما رفعها وفقا للظروف كما يتضح من القرار بشأن أجنحة الشام".

ولا تزال "أجنحة الشام" خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية لدورها المزعوم في "نقل المسلحين إلى سوريا للقتال لصالح النظام السوري".