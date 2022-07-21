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الغاز الطبيعي.. نظرة على القوة الكامنة وراء نفوذ روسيا العالمي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – استأنفت شركة "غازبروم" الروسية عمليات نقل الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا، وفقا لبيانات من موقع المُشغل، الخميس.

وقال المتحدث باسم "نورد ستريم 1" لـCNN الخميس: "نحن في طور استئناف نقل الغاز عبر الخط، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى حجم النقل اللازم".

وقُظع خط "نورد ستريم 1" الذي يغذي ألمانيا بشكل رئيسي بالغاز لمدة 10 أيام بسبب أعمال صيانة محددة مسبقا، وسط مخاوف من ألا تستأنف روسيا عمليات توصيل الغاز عند الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأظهرت القراءات الخميس إرسال 21 مليون و388 ألفا و236 كيلوواط في الساعة من الغاز عبر الخط في ساعة واحدة فجر اليوم، وهذه الكمية أقل بكثير من طاقة النقل القصوى للخط.

وقال رئيس منظم الشبكة في ألمانيا، كلاوس مولر، على موقع تويتر الأربعاء إن غازبروم الروسية جدولت دفعات من الغاز الخميس بقدر 30% فقط من طاقة خط "نورد ستريم 1".

وقبل إغلاق الخط من أجل أعمال الصيانة، كان يوصل خط الغاز 40% فقط من طاقته الاستيعابية بعد نزاع حول تصليحات في توربين غاز رئيسي.