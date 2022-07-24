السعودية.. النيابة العامة تحكم على مواطنة وزوجها بالسجن 12 عاما بتهمة غسيل أموال بقيمة 63 مليون ريال

اقتصاد
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السعودية.. النيابة العامة تحكم على مواطنة وزوجها بالسجن 12 عاما بتهمة غسيل أموال بقيمة 63 مليون ريال
Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدانت النيابة العامة السعودية مواطنة وزوجها وشريكا لهما بقضية غسيل أموال بقيمة 63 مليون ريال سعودي، وأصدرت حكما ابتدائيا بسجنهم 12 عاما وتغريمهم بـ50 مليون ريال، حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية الحكومية، الأحد.

وأعلنت النيابة العامة إدانة مواطنة وزوجها الوافد وشريك ثالث لهما بتهمة "غسل أموال مجهولة المصدر" بقيمة 63 مليون ريال سعودي.

وأصدرت النيابة حكما ابتدائيا يقضي بحبس المتهمين لمدة 12 عاما ومصادرة مبلغ 103 آلاف ريال سعودي وتغريمهم بمبلغ 50 مليون ريال.

وشملت العقوبات أيضا الإبعاد للمقيمين بعد نهاية مدة محكمويتهما والمنع من السفر للمواطنة بعد نهاية مدة حكمها أيضا.

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