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نشر الأحد ، 24 يوليو / تموز 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدانت النيابة العامة السعودية مواطنة وزوجها وشريكا لهما بقضية غسيل أموال بقيمة 63 مليون ريال سعودي، وأصدرت حكما ابتدائيا بسجنهم 12 عاما وتغريمهم بـ50 مليون ريال، حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية الحكومية، الأحد.

وأعلنت النيابة العامة إدانة مواطنة وزوجها الوافد وشريك ثالث لهما بتهمة "غسل أموال مجهولة المصدر" بقيمة 63 مليون ريال سعودي.

وأصدرت النيابة حكما ابتدائيا يقضي بحبس المتهمين لمدة 12 عاما ومصادرة مبلغ 103 آلاف ريال سعودي وتغريمهم بمبلغ 50 مليون ريال.

النيابة العامة: إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت ٦٣ مليون ريال مجهولة المصدر #الإخبارية_عاجل https://t.co/r7wh2CrkaO

وشملت العقوبات أيضا الإبعاد للمقيمين بعد نهاية مدة محكمويتهما والمنع من السفر للمواطنة بعد نهاية مدة حكمها أيضا.