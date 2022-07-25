وزير النقل المصري يكشف عن قرار بشأن أسعار تذاكر المترو والقطارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير النقل المصري كامل الوزير عن خطة الوزارة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديدية خلال أيام، إثر زيادة سعر السولار، وزيادة أجور موظفي الحكومة في أول أبريل الماضي بدلا من أول يوليو.

وقال الوزير، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر": "إحنا في مأزق، لا يوجد سوى حل من اثنين إما الاستدانة أو زيادة أسعار التذاكر". وأضاف: "ما زال هناك فرق كبير جدا بين الإيرادات والمصروفات، ولازم أزود قيمة التذكرة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة قد اتخذت قرار زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد والمترو أم السكة الحديد فقط، قال الوزير: "والمترو طبعا، ده غصب عني، لكن الزيادة في أسعار تذاكر المترو لن تكون كبيرة جدا، وقد تصل إلى حوالي جنيه واحد على سعر التذكرة الذي يتراوح بين 5 و7 جنيهات".

وأضاف الوزير أن قرار الزيادة قد اتخذ، ولكن ما يجري دراسته الآن هو نسبة الزيادة. وتابع بالقول إن الزيادة ستكون خلال 5 إلى 10 أيام. وردا على سؤال عن إمكانية تطبيق الزيادة في أغسطس المقبل، قال الوزير: "ده غصب عني.. غصب عني"، مشيرا إلى أنه مع تنمية الموارد وتقليل المصروفات لا تزال الوزارة مديونة.