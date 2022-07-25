تراجع أرباح وإنتاج تسلا في الربع الثاني من 2022

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- تسببت عمليات الإغلاق الناجمة عن زيادة حالات فيروس كورونا في الصين في انخفاض المبيعات والأرباح في تسلا مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، فيما تعتبر المرة الأولى التي لم تعلن فيها الشركة عن أرباح قياسية منذ ظهور الوباء في أوائل عام 2020.

قامت أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم ببناء حوالي 258 ألف سيارة في الربع الثاني، بانخفاض 15٪ عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، ولكن لا يزال أكثر من الربعين الثاني والثالث من عام 2021.

وأبلغت شركة تسلا عن دخل معدل قدره 2.6 مليار دولار في الربع الثاني، بانخفاض عن الربع الأول الذي حققت فيه 3.7 مليار دولار. وانخفضت الإيرادات في الربع الثاني عن الربع الأول من 2022 بنسبة 10٪ لتصل إلى 16.9 مليار دولار، لكنها أكثر بنسبة 42٪ عن الربع الثاني من عام 2021.

كما كشفت شركة أنها باعت 75٪ مما تملكه من عملة البيتكوين، التي قالت إنها أضافت 936 مليون دولار نقدًا إلى ميزانيتها العامة. وحسب المدير المالي زاكاري كيركورن فإن الشركة حققت ربحًا من قيمة تلك المبيعات، على الرغم من الانخفاض الحاد في قيمة البيتكوين في الأشهر الأخيرة.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه إجمالي إنتاج تسلا لمركباتها في الأرباع الخمسة الماضية