بينها 3 دول عربية.. ما الدول الأكثر تضررًا من تضخم أسعار القمح والذرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة في تكاليف المعيشة العالمية، التي تقيد بشكل سريع ميزانيات الأسر. مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ينخفض الدخل. وهو ما يؤدي إلى انعكاسات واضحة على مستويات الفقر والجوع، والتحصيل العلمي والحصول على الطاقة.

هذه الآثار ارتدادية للغاية، حيث أنها تؤثر على أفقر الأسر، وكذلك النساء والفتيات، أكثر من غيرها. إن آثاره على انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع مقلقة بشكل خاص في السياق الحالي.

وسيؤثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع، لا سيما في البلدان النامية، حيث يتم إنفاق أكثر من 50٪ من دخل الأسر الأشد فقرًا على الغذاء. وجزء كبير من المجموعات التي تعتبر "غير فقيرة" هي أيضًا ضعيفة للغاية بسبب قربها من خط الفقر.

وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أهمية إدراج الفئات التي تضررت بشدة من الأزمة، في شبكات الأمان وشبكات الحماية الاجتماعية، ليس فقط لمساعدة الفقراء ولكن أيضًا لمنع ازدياد حالات الفقر في هذه الفئات الضعيفة. يتواجد العديد من هذه المجموعات الضعيفة في المناطق الحضرية، وبالتالي فإنها غالبًا ما تشكل أساس عمليات عدم الاستقرار الاجتماعي.

وتؤدي زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 10٪ إلى تآكل القوة الشرائية لهذه الأسر بأكثر من 5٪، أو ما يقارب ما تنفقه الأسر الفقيرة في البلدان النامية على الصحة في المتوسط. ووصلت نسبة المتوسط العالمي حسب الأثر التقديري لتضخم أسعار القمح والذرة على الدخل الحقيقي للأسرة لـ 1.57%..

أرمينيا، جورجيا وقيرغيزستان من الدول الأكثر تأثرًا بأزمة تكاليف المعيشة حسب الآثار التقديرية لتضخم أسعار القمح والذرة على الدخل الحقيقي للأسرة.

موريتانيا من الدول العربية الأكثر تأثرًا بتضخم أسعار القمح والذرة بنسبة وصلت لـ 4.87%. وتلتها مصر بنسبة 3.54%، واليمن بنسبة 3.12% عربيًا.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه الدول الأكثر تضررًا إثر تضخم أسعار القمح والذرة على الدخل الحقيقي للأسرة.