أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت روسيا إنها تخطط للانسحاب من محطة الفضاء الدولية، وإنهاء شراكتها التي استمرت عقودًا مع وكالة ناسا في الموقع المداري، وفقًا لرئيس وكالة الفضاء الروسية المعين حديثًا.

وقال رئيس روسكوزموس، يوري بوريسوف، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "قرار مغادرة هذه المحطة بعد عام 2024 قد اُتخذ".

وقال بوريسوف لبوتين: "أنت تعلم أننا نعمل في إطار التعاون الدولي في محطة الفضاء الدولية. ولا شك أننا سنفي بجميع التزاماتنا تجاه شركائنا، لكن قرار مغادرة المحطة بعد عام 2024 قد تم اتخاذه"، حسب قراءة نشرها الكرملين.

وقال روبين غاتينز، مدير محطة الفضاء الدولية في وكالة ناسا، إن ناسا لم تتلق أي كلمة رسمية من روسيا بشأن قرار الانسحاب من محطة الفضاء الدولية.

وأضاف: "الروس، مثلنا تمامًا، يفكرون مسبقًا في الخطوة التالية بالنسبة لهم. نظرًا لأننا نخطط للانتقال بعد عام 2030 إلى محطات فضائية تعمل تجاريًا في مدار أرضي منخفض، فلديهم خطة مماثلة. ولذا فهم يفكرون في هذا الانتقال أيضًا".

وقال غاتينز: "لم نتلق أي كلمة رسمية من الشريك بخصوص أخبار اليوم، لذلك سنتحدث أكثر عن خطتهم للمضي قدمًا".

ليست المرة الأولى التي تهدد فيها روسيا بالتخلي عن محطة الفضاء الدولية وسط عقوبات أمريكية وأوروبية شديدة بسبب الحرب في أوكرانيا. وهدّد سلف بوريسوف، ديمتري روغوزين، مرارًا وتكرارًا بفعل ذلك قبل الإطاحة به في وقت سابق من هذا الشهر.

لكن هذا التهديد الأخير أكثر حدة، والموافقة الواضحة من بوتين نفسه. وفقًا لنص اجتماع نُشر على موقع الكرملين على الإنترنت، قال بوتين "جيد" بعد أن أخبره بوريسوف أن روسكوزموس ستبدأ في بناء محطتها الفضائية الخاصة بعد عام 2024.

سيكون انسحاب روسيا بمثابة ضربة كبيرة لمحطة الفضاء الدولية، وهي نموذج للتعاون الدولي على مدى عقود.

وتأتي هذه الأخبار بعد أقل من أسبوعين من إعلان وكالة ناسا وشركة روسكوزموس عن صفقة لتبادل الطاقم أو "تبادل المقاعد" التي كانت قيد المفاوضات لأكثر من أربع سنوات. ابتداءً من سبتمبر/ أيلول، سيُطلق رائدا فضاء روسيان على مركبات فضائية أمريكية من فلوريدا بينما سيركب رائدا فضاء أمريكيان صواريخ روسية إلى الفضاء. من غير الواضح ما إذا كان قرار روسيا بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 سيؤثر على اتفاقية تبادل الطاقم.

تنقسم محطة الفضاء الدولية، وهي عبارة عن تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا ووكالة الفضاء الأوروبية، إلى قسمين - الجزء المداري الروسي والجزء المداري الأمريكي. أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في ديسمبر/ كانون الأول أنها ملتزمة بتمديد محطة الفضاء الدولية من عام 2024 إلى عام 2030. لكن روسيا - الشريك الأول لناسا في محطة الفضاء الدولية - لم توقع عليها قط.

قال رائد الفضاء السابق في ناسا، غاريت ريسمان، لشبكة CNN في فبراير: "لا يمكن أن يعمل الجزء الروسي بدون الكهرباء على الجانب الأمريكي، ولا يمكن للجانب الأمريكي العمل بدون أنظمة الدفع الموجودة على الجانب الروسي. لذا لا يمكنك الطلاق وديًا. لا يمكنك القيام بفك الاقتران الواعي".

منذ ذلك الحين، ناسا تستكشف طرقًا لتحريك المحطة الفضائية دون مساعدة الجزء الروسي. في يونيو/ حزيران، أظهرت مركبة فضائية للشحن Cygnus قدرتها على رفع مدار المحطة. لكن ما إذا كانت محطة الفضاء الدولية قادرة على البقاء بدون الروس لا يزال سؤالًا مفتوحًا.

وبُث الاجتماع بين بوتين وبوريسوف على التلفزيون الروسي الحكومي "روسيا -24".

تم إطلاق محطة الفضاء الدولية في عام 2000، ودارت حول 227 ميلًا بحريًا فوق الأرض مع أكثر من 200 رائد فضاء من 19 دولة مختلفة يتمتعون بمهام على متنها - مما يمثل وجودًا بشريًا مستمرًا في الفضاء.

قالت ناسا في فبراير إنها تعتزم الاستمرار في تشغيل محطة الفضاء الدولية حتى نهاية عام 2030، وبعد ذلك سيتم إخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها وتحطيمها في جزء بعيد من المحيط الهادئ. قالت ناسا إن منصات الفضاء التي يتم تشغيلها تجاريًا ستحل محل محطة الفضاء الدولية كمكان للتعاون والبحث العلمي.

أطلقت الصين، التي استُبعد روادها منذ فترة طويلة من محطة الفضاء الدولية، الوحدة الثانية من محطتها الفضائية هذا الأسبوع. على الرغم من أن محطة الفضاء الصينية ليست كبيرة مثل محطة الفضاء الدولية، فمن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية هذا العام.