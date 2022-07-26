دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، ضمن مشروع "نيوم"، كـ"نموذج عالمي رائد يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشار البيان إلى أن ولي العهد السعودي كان قد أطلق "الفكرة والرؤية الأولية للمدينة التي تعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل في يناير/كانون الثاني من العام الماضي".

وأفاد البيان بأن "تصاميم مدينة ذا لاين، تأتي انعكاسا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية".

وأوضح البيان أن "من أهم مواصفات مدينة ذا لاين، أن عرضها يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلو مترا، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو مترا مربعاً، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة".

#فيديو | سمو #ولي_العهد يعلن عن تصاميم "#ذا_لاين" مدينة المستقبل في #نيوم. https://t.co/RfIT2dAA5Q #واس https://t.co/XtBbdTkFPk

وأضاف البيان أن ذلك "يقلل من تمدد البنية التحتية، ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة على نحوٍ مميز. كما أن مناخها المثالي على مدار العام سيؤمن للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيرا على الأقدام. وتتيح ذا لاين لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة".

وتابع البيان بأن جانبي المدينة الخارجيين سيكونان من "الأسطح الزجاجية وعبارة عن مرايا عاكسة تمنحها طابعا فريدا، وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة".

وقال ولي العهد السعودي: "عند إطلاقنا ذا لاين، وعدنا بإعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي، واليوم ذا لاين تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية. هذه التصاميم الاستثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعددة الطبقات وتعالج إشكاليات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة، محققة بذلك التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها".

وأضاف: "لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وكذلك أزمة طريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم. ولذا نسعى في نيوم أن نكون في طليعة من يقدمون حلولا جديدة ومبتكرة. ونحن اليوم عازمون على تنفيذ فكرة (البناء إلى الأعلى)، من خلال فريق عمل تقوده نيوم إضافة إلى مجموعة من ألمع العقول في الهندسة المعمارية والبناء على مستوى العالم".

وتابع ولي العهد قائلا:" مشروع نيوم أحد المشاريع المهمة فـي رؤية 2030، وتعد ذا لاين تأكيدا على التزامنا الراسخ بتقديم مشروع إلى العالم أجمع، حيث إن نيوم هي مكان للحالمين بغدٍ أفضل وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية والإبداعية".