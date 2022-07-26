أوراسكوم تبيع حصتها في بلتون إلى شيميرا الإماراتية بـ20 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال نجيب ساويرس، على بيع حصتها البالغة 259.1 مليون سهم بشركة بلتون المالية القابضة إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بسعر 1.485 جنيه (0.0527 دولار) بقيمة إجمالية للصفقة 384.8 مليون جنيه (20.3 مليون دولار).

ويرى محللون أن سبب قبول ساويرس للعرض الإماراتي نظرًا لتحقيق شركة بلتون خسائر متراكمة خلال السنوات الماضية، وعدم اهتمامه في الوقت الحالي بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وتلقت شركة بلتون المالية القابضة، عرضين للاستحواذ خلال شهر يونيو/ حزيران؛ الأول من شركة "دبليو إم للاستشارات" بالتحالف مع مستثمرين استراتيجيين، بسعر مبدئي 1.35 (0.0712 دولار) جنيه، والثاني من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بسعر مبدئي قدره 1.485 جنيه (0.0527 دولار) للسهم الواحد. وافقت الشركة على العرض الأخير، وأخطرت إدارة البورصة بإصدار أمر بيع للأسهم.

أرجع معتصم الشهيدي خبير أسواق المال نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، أسباب موافقة ساويرس على بيع حصته بشركة بلتون المالية القابضة إلى المشاكل التي تسببت بها الشركة الأخيرة خلال طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مما اضطره لشراء حصة بثروة بسبب مخالفات خلال عملية الطرح.

وأضاف الشهيدي أن "بلتون" حققت خسائر متراكمة خلال آخر عامين تخطت قيمتها 500 مليون جنيه (26.4 مليون دولار)، الذي يمثل رقمًا كبيرًا مقارنة برأس مال الشركة.

وأشار الخبير في أسواق المال إلى أن خسائر "بلتون" في الوقت الذي تحقق شركات الخدمات المالية غير المصرفية المنافسة نموًا سنويًا في الأرباح خلال الأعوام الماضية.

في 2018، رصدت هيئة الرقابة المالية مخالفات خلال إدارة شركة بلتون طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مما دفع ساويرس إلى التدخل من خلال شركته أوراسكوم للاستثمار القابضة لشراء 216 مليون سهم بشركة ثروة بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه (84.4 مليون دولار)، لجبر الضرر عن المستثمرين باكتتاب ثروة، قبل أن ينقل نجيب ساويرس

وقال "الشهيدي"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تفضيل ساويرس عرض الشراء من شركة شيميرا الإماراتية يعود إلى وجود تعاملات سابقة بينهما مما سهل الموافقة على عملية بيع حصته بشركة بلتون، متوقعًا أن يضخ المشتري الجديد استثمارات ضخمة لتدعيم رأس مال شركة بلتون، وتطبيق المزيد من الحوكمة بالشركة مما سيحسن من أدائها.

واستبعد "الشهيدي" وجود أي تأثير للصفقة على أداء البورصة المصرية، لافتا أن أداء سهم بلتون ضعيف مقارنةً بشركات الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى، بينما وصف الصفقة بأنها "جيدة" نظرًا لإمكانيات شركة بلتون، لكن قيمتها لا تناسب باقي شركات الخدمات غير المصرفية.

وبشأن توقعاته بوجود صفقات استحواذ جديدة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، قال خبير أسواق المال إن شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة التي تتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، تلقت طلبات استحواذ عديدة، ومثلها شركات أخرى "مما يدل على ارتفاع الطلب على القطاع، لكني لا أتوقع أن تتم استحواذات أخرى خلال الفترة المقبلة، وقد نشهد عروض جديدة خلال العامين المقبلين بشرط تحسن أداء البورصة المصرية".

وسبق أن تقدم بنك أبو ظبي الأول، خلال فبراير/ شباط الماضي، بعرض استحواذ على المجموعة المالية هيرميس بسعر مبدئي 19 جنيهًا للسهم الواحد، قبل أن يتراجع بعدها بشهرين عن العرض.

وقال الشهيدي إن المستثمرين الأفراد بسهم بلتون المالية القابض، قد لا يوافقون على العرض المقدم من شركة شيميرا الإماراتية، الذي يقل عن السعر السوقي للسهم بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، وقد ينتظرون الفرصة للبيع بسعر أعلى من سعر الاقتناء.

وسجّل سعر سهم الشركة في نهاية تداولات البورصة المصرية الثلاثاء 1.670 جنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، محمد ماهر، إن موافقة أوراسكوم على بيع حصتها بشركة بلتون سببه تغيير في استراتيجية الشركة الاستثمارية، التي أصبحت تركز على قطاعات التعدين والعقارات والرياضة وتحول اهتمامها عن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، متوقعًا أن يوافق باقي المساهمين على العرض الإماراتي.

وأضاف "ماهر"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن شركة شيميرا ستعمل على ضخ استثمارات في رأس مال بلتون، وتنوع محفظة الخدمات التي تقدمها، خاصة أن شيميرا من ضمن كبرى الشركات الإماراتية، ويضم هيكل الملكية أشخاصًا على مستوى عال، وسيكون لهم دورًا إيجابيًا بقطاع الخدمات غير المصرفية، حسب قوله.

وتوقع ماهر تلقي شركات الخدمات المالية غير المصرفية عروض شراء واستحواذ جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل تدني أسعار أسهم الشركات وانخفاض التقييم، لكافة القطاعات وليس الخدمات المالية غير المصرفية وحده، مشيرًا إلى أن الصفقة تمثل رسالة اهتمام من المستثمرين الأجانب بالسوق المصري، وأعتقد أن أداء سوق المال يتفاعل إيجابيًا مع الصفقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.22% خلال تعاملات جلسة الثلاثاء ليغلق عند مستوى 9350 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليارات جنيه (290.1 مليون دولار) ليصل إلى مستوى 627.762 مليار جنيه (33.1 مليار دولار).