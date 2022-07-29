الإمارات الأولى عربيا في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عام 2022، تم سد الفجوة العالمية بين الجنسين بنسبة 68.1٪. في ظل معدل التقدم الحالي، وحسب تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قد يستغرق الأمر 132 عامًا للوصول إلى التكافؤ الكامل. ويمثل هذا تحسنًا طفيفًا بأربع سنوات مقارنة بتقديرات عام 2021.

ويقيس المنتدى الاقتصادي العالمي التكافؤ بين الجنسين على حسب المشاركة الاقتصادية والفرص والتعليم والصحة والتمكين السياسي.

وعلى الرغم من عدم تحقيق أي بلد حتى الآن المساواة أو التكافؤ الكامل بين الرجال والنساء، فقد أغلقت الاقتصادات العشرة الأولى ما لا يقل عن 80٪ من الفجوات بين الجنسين. وفي المراكز الخمسة، جاءت آيسلندا في المركز الأول في الترتيب العالمي بنسبة 90.8٪. وفي المركز الثاني فنلندا بنسبة 86٪، والنرويج في المركز الثالث بنسبة 84.5٪، ونيوزيلندا في المركز الرابع بنسبة 84.1%، والسويد 82.2٪ خامسا.

وعلى مستوى الدول العربية، تصدرت الإمارات مؤشر الفجوة بين الجنسين بنسبة وصلت لـ 71.6٪. وحل بعدها على الترتيب: لبنان وتونس والأردن والسعودية.

إليكم نظرة على الإنفوغرافيك أعلاه على نسب إغلاق الفجوة بين الرجال والنساء في الدول العربية لعام 2022.