دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خفضت الإمارات العربية المتحدة أسعار الوقود في أغسطس/ آب، وتراوحت نسب الانخفاض بين 13 و13.5% مقارنة بما كان متبعًا في شهر يوليو/ تموز.

وأفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء الأحد، أن لجنة متابعة أسعار الوقود قررت خفض أسعار البنزين في أغسطس، حيث يسري تطبيقها من الاثنين.

وجاءت قائمة الأسعار على النحو التالي، شاملة ضريبة القيمة المضافة (5%):

لتر البنزين السوبر (98)

4.3 درهم في أغسطس بدلا من 4.63 في يوليو

لتر بنزين خصوصي (95)

3.92 درهم في أغسطس بدلا من 4.52 في يوليو

لتر بنزين "إي بلس" – 91

3.84 درهم في أغسطس 2022 بدلا من 4.44 في يوليو

لتر الديزل

4.14 درهم في أغسطس بدلا من من 4.76 درهم في يوليو