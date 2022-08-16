انفوغرافيك.. كم بلغ أعلى وأدنى سعر لنفط خام برنت خلال 6 أشهر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تراجع سعر نفط خام برنت إلى ما دون 94 دولارا للبرميل، ويعتبر هذا التدني الثالث خلال الأشهر الستة الماضية الأخيرة تقريبا، إذ أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة لأمريكا والصين مخاوف جديدة بشأن تباطؤ عالمي محتمل قد يؤثر بشدة على الطلب على الطاقة.

وتباطأ نشاط المصانع والتجزئة في الصين بشكل غير متوقع في يوليو، وتأتي الخسائر بعد تقارير جديدة تشير إلى استمرار الاقتصاد الصيني في فقدان قوته، ويرجع ذلك جزئيا إلى تجدد عمليات الإغلاق المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وفي أمريكا، سجل مؤشر "إمباير ستيت" لولاية نيويورك ثاني أكبر انخفاض شهري له على الإطلاق في أغسطس، بمقدار 42 نقطة إلى 31.3 تحت الصفر.

كما أثرت احتمالية زيادة صادرات النفط الإيرانية على الأسعار حيث ردت إيران على مقترح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه مستويات سعر نفط خام برنت خلال 6 أشهر.