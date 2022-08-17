مؤشر الفاو: انخفاض حاد في مؤشر أسعار الغذاء في يوليو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 140.9 نقطة في يوليو 2022، بانخفاض 13.3 نقطة أي 8.6٪ عن يونيو، مسجلًا الانخفاض الشهري الرابع على التوالي. ومع ذلك، فقد بقي 16.4 نقطة أي 13.1٪ فوق قيمته في الشهر نفسه من العام الماضي.

وكان الانخفاض في يوليو هو أكبر نسبة انخفاض شهري في قيمة المؤشر منذ أكتوبر 2008، مدفوعًا بانخفاض كبير في مؤشرات الزيوت النباتية والحبوب، في حين تراجعت أيضًا مؤشرات السكر ومنتجات الألبان واللحوم، ولكن بدرجة أقل.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 147.3 نقطة في يوليو بعد انخفاض وصل لـ 11.5٪ عن يونيو، لكنه بقي أعلى بمقدار 21.0 نقطة (16.6٪) من قيمته في يوليو 2021. وانخفضت الأسعار الدولية لجميع الحبوب الممثلة في المؤشر.

وتراجعت أسعار القمح العالمية بنسبة تصل إلى 14.5٪ في يوليو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا، برعاية الأمم المتحدة وتركيا، لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا. كما أثر التوافر الموسمي من المحاصيل الجارية في نصف الكرة الشمالي على الأسعار. ومع ذلك، لا تزال أسعار القمح العالمية أعلى بنسبة 24.8٪ من قيمتها في يوليو من العام الماضي.

أما متوسط أسعار الزيوت النباتية فقد بلغ 171.1 نقطة في يوليو، بانخفاض 40.7 نقطة (19.2٪) مسجلًا أدنى مستوى له في 10 أشهر. كان الانخفاض الحاد مدفوعا بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس.

وبلغ متوسط أسعار منتجات الألبان 146.4 نقطة في يوليو، بانخفاض 3.8 نقاط (2.5٪) عن يونيو، لكنه لا يزال أعلى بمقدار 29.7 نقطة (25.4٪) من قيمته في يوليو من العام الماضي. وبلغ متوسط أسعار اللحوم 124.0 نقطة في يوليو، بانخفاض 0.6 نقطة (0.5٪) عن يونيو، مسجلًا أول انخفاض شهري بعد 6 زيادات شهرية متتالية. ووصل متوسط أسعار السكر 112.8 نقطة في يوليو، بانخفاض 4.4 نقاط (3.8٪) عن يونيو، مسجلًا ثالث انخفاض شهري على التوالي ووصولًا إلى أدنى مستوى في 5 أشهر.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه مقارنة نسب مؤشر أسعار السلع الغذائية من عام 2019 حتى يوليو 2022.