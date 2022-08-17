السعودية.. أسعار المواد الغذائية السبب الرئيسي للتضخم في يوليو 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في السعودية بنسبة 2.7٪ في يوليو/ تموز 2022 مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021، وهو أعلى من معدل التضخم في يونيو/ حزيران الذي بلغ 2.3٪. وكان الدافع الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو/ حزيران هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات 3.9٪ والنقل 3.6٪.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 2.1٪ نتيجة ارتفاع أسعار تأجير قاعات الأفراح بنسبة 22٪. وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 6.3٪ جراء ارتفاع أسعار خدمات التموين بنسبة 6.5٪. وارتفع قسم التعليم بنسبة 5.7٪، نتيجة زيادة التعليم الثانوي بنسبة 10.1٪.

طالت الارتفاعات أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2٪ نتيجة لارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 2.1٪.

كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 3.6٪. ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار شراء السيارات لـ 4.2٪. وارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 2.1٪، ويرتبط ذلك بارتفاع أسعار تأجير قاعات الأفراح + 22.0٪.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نسبة التغير السنوية حسب الأقسام الرئيسية لشهر يوليو 2022 مقارنة بشهر يوليو 2021