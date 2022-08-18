السعودية.. أبرز الأرقام التي كشف عنها تقرير صندوق النقد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 7.6%، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ومن المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم في 2022، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي قوة الإنتاج من الركود الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020.

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 27 يوليو 2022 مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية. والتي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا الدول.

وحسب صندوق النقد الدولي يشهد اقتصاد السعودية تعافياً قوياً من حالة من الركود الناجمة عن جائحة كورونا. وقد ساهم الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة، وزخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي. وأدى انحسار آثار الجائحة، وازدياد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، وتزايد قوة الاقتصاد إلى تحسن مركز المالية العامة والمركز الخارجي للدولة.

رغم ارتفاع أسعار السلع المستوردة، توقع صندوق النقد أن يظل التضخم عند مستوى 2.8% في عام 2022، حيث يشدد البنك المركزي السعودي سياسته بما يتماشى مع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما ستتعزز المالية العامة والوضع الخارجي بشكل كبير بفضل زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة العائدات من الصادرات النفطية.

كان النمو الإجمالي قويًا في عام 2021 ليبغ 3.2٪، مدفوعًا على وجه الخصوص بانتعاش القطاع غير النفطي، ومدعومًا بزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين، وخاصة النساء. ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير إلى 7.6٪ في عام 2022 على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد المملكة التي لا تزال محدودة حتى الآن.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو نتيجة جني ثمار العمل المتواصل على تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات والاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه مؤشرات السعودية الاقتصادية لعام 2020 و2021 وتوقعات عامي 2022 و2023.