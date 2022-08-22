دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تجاوز حاجز التريليون درهم (أكثر من 272 مليار دولار) خلال نصف عام فقط.

ونشر الشيخ محمد بن راشد، في حسابه عبر تويتر، هذ الإحصاءات، قائلا: "لأول مرة تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط .. لتصل لتريليون و٥٨ مليار درهم بنمو ١٧٪ عن نصف العام السابق".

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن "دولة الإمارات تثبت للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية".

وأضاف: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع .. ومتفائلين بعام اقتصادي جديد ملىء بالعمل والإنجاز والمشاريع الفريدة".