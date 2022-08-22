دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حالة من التفاعل بعد تصريحاته بشأن وسائل قدرة تحالف أوبك + للدول المنتجة للنفط بالإضافة إلى روسيا، لـ"التعامل مع التحديات... وتشمل خفض الإنتاج في أي وقت"، تزامنًا مع اضطراب أسعار النفط في الأيام الأخيرة، بعد انتعاشة مؤقتة.

تصريحات وزير الطاقة السعودي جاءت في حواره مع وكالة بلومبرغ الذي نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مقتطفات منه، الاثنين. ويأتي ذلك في غضون مواصلة أسعار النفط تراجعها في في تعاملات الاثنين للعقود الآجلة للنفط برنت تسليم أكتوبر/ تشرين الأول، وسط مخاوف من انخفاض الطلب وتباطؤ النمو. ووصل سعر برميل خام برنت 95.49 دولارًا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "لقد أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021".

وأضاف: "سنبدأ، قريبًا، العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022"، لافتا أن "تقلُّباتٍ خطيرة أثرت سلبًا في أساسيات أداء السوق، وقوضت استقرارها"، لا يزيدنا إلا إصرارًا على تحقيق ذلك".

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "وقعت سوق البترول الآجلة في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة... تزداد سلبيةً مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات".

وأثارت التصريحات حالة من التفاعل عبر موقع تويتر، ووصفها مغردون سعوديون بأنها "رسالة شديدة اللهجة".