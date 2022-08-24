بالأرقام.. السعودية تحقق 85.1% ارتفاعا بصادراتها السلعية بالربع الثاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ارتفعت الصادرات السلعيَة في السعودية خلال الربع الثاني لهذا العام بنسبة 85.1% عن الربع الثاني من العام الماضي، لتصل قيمتها لـ 429.8 مليار ريال مرتفعة عن 232.2 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021. وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 177.2 مليار ريال أي بنسبة 106.5٪، لترفع مجموع الصادرات الكلي من 71.7٪ في الربع الثاني 2021 إلى 80٪ في الربع الثاني من عام 2022.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير بنسبة 31٪ عن الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي. حيث بلغت قيمتها 86.2 مليار ريال. وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 7.6 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وسجلت الواردات ارتفاعا في الربع الثاني 2022 بنسبة 21.7٪ بمقدار 30.5 مليار ريال، لتبلغ 171 مليار ريال في الربع الثاني من هذا العام. كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول عام 2022 بمقدار 4.13 مليار ريال وبنسبة 5.8٪.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه على نتائج التجارة الدولية السعودية في الربع الثاني من عام 2022.