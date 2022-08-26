دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مذكرات بعنوان "breaking History" تطرق فيها لما سمي بـ"حرب أسعار النفط" بين السعودية وروسيا العام 2020.

وكتب كوشنر قائلا: "اتصلت بـ MBS (محمد بن سلمان).. وعبّر ولي العهد السعودي عن إحباطه من روسيا. كان يعتقد أنهم كانوا يلعبون مع إمدادات النفط العالمية ويحاولون إجبار المملكة العربية السعودية على خفض الإنتاج.. ثم اتصلت بكيريل ديميترييف، الممول الروسي القوي والمقرب من بوتين الذي كان مفيدًا في خطة السلام في الشرق الأوسط. اتفقنا على أن هذه كانت لحظة مناسبة لروسيا والولايات المتحدة للعمل معًا بشأن مسألة ذات أهمية عالمية".

وتابع قائلا: "كسر الصوت المألوف لهاتفي: لقد كان محمد بن سلمان، وكان علي أن أجيبه.. في تلك الليلة كنت أتحدث على الهاتف ذهابًا وإيابًا بين محمد بن سلمان وكيريل، واستمرت مكالماتنا طوال اليوم التالي. بعد 36 ساعة، كنا على وشك الانتهاء من اتفاقية لخفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميًا، وهو ما سيكون أكبر خفض في التاريخ.. أخبرت ترامب، الذي وافق على التحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وبوتين لإبرام الصفقة: ’أعتقد أننا وصلنا إلى الرقم الصحيح‘.. يوم الأحد، 12 أبريل، تحدث القادة الثلاثة."

وأضاف: "عندما هنأهم ترامب على التوصل إلى اتفاق، قاطع الملك سلمان: ’حسنًا، ليس لدينا اتفاق بعد.. نحن بحاجة إلى أن تخفض المكسيك إنتاجها بمقدار أربعمائة ألف برميل يوميًا.. كانت المكسيك جزءًا من اتفاقية نفطية ممتدة تسمى أوبك + تضمنت 13 دولة من أوبك و10 دول من خارج أوبك، بما في ذلك روسيا. أوضح سلمان أنه إذا رفضت المكسيك خفض الإنتاج، فإن أي اتفاقية ستفشل لأن دول أوبك + الأخرى سوف تستاء من حرية الوصول إلى المكسيك.."

واستطرد: "أرسل لي ترامب ملاحظة: ’اتصل بالمكسيك في أسرع وقت ممكن‘، عندما تحدثت إلى ألفونسو رومو، رئيس موظفي الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، قال إنهم كانوا يحاولون خفض الإنتاج لكنهم لم يتوصلوا إلى قرار.. أوضح السكرتير Brouillette ما كان يحدث بالفعل. قال: ’إنها هاسيندا هيدج‘.. أممت المكسيك صناعتها النفطية في أوائل القرن العشرين واعتمدت على إنتاج النفط في جزء كبير من إيراداتها الحكومية. للحماية من الانخفاضات في سوق النفط، قامت بإجراء تحوط سنوي قدره مليار دولار في وول ستريت، إذا انخفضت الأسعار إلى ما دون الوضع التحوطي للمكسيك ، تجني البلاد مليارات الدولارات، لتعويض الخسائر في عائدات إنتاج النفط الناجمة عن انخفاض سعر النفط. كلما انخفض السعر، زادت أرباح المكسيك من ‘Hacienda Hedge’.. قال برويليت: ’المكسيكيون متحوطون حاليًا عند خمسة وخمسين دولارًا للبرميل.. إنهم غير مبالين بالأسعار المنخفضة. لماذا يوافقون على خفض برميل واحد من الإنتاج؟‘ بعد ساعات قليلة، عاد رومو وقال إنه على سبيل الامتياز لترامب، ستخفض المكسيك الإنتاج بمائة ألف برميل يوميًا. هذا لم يكن كافيًا. لكن عندما قمت يإطلاع ترامب، كان الرئيس متفائلًا بشكل مفاجئ.. قال ’هذا رائع.. أخبر السعوديين أننا سنعوض فرق الثلاثة آلاف برميل‘."

وأردف: "بدلاً من التركيز على العقبات، حدد ترامب فرصة.. لقد أدرك أن إنتاج النفط الأمريكي بدأ بالفعل في العمل. لا يمكن للمنتجين الأمريكيين تحقيق ربح ما لم يكن سعر البرميل أكثر من 40 دولارًا، لذلك مع انخفاض الأسعار إلى 38 دولارًا وحتى أقل من ذلك، فقد خفضوا الإنتاج بشكل طبيعي. تجاوز هذا التخفيض بكثير 300000 برميل في اليوم. أدرك الرئيس أنه يمكننا إضافة المبلغ إلى المكسيك وإبرام صفقة. طرحت فكرته على محمد بن سلمان، الذي وافق على النظر فيها. كانت المفاوضات دون توقف، والجميع مرهقون، لكنها تضمنت لحظات من سياسة حافة الهاوية والمبارزة.."