خطة لتسريح 20% من موظفي "سناب شات" وسط التباطؤ الاقتصادي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت شركة .Snap Inc، الشركة الأم لتطبيق "سناب شات" الشهير، عن خطط لتسريح حوالي 20٪ من موظفيها، الذين يزيد عددهم عن 6400 موظف حول العالم.

سيؤثر هذا الإعلان على أكثر من 1200 موظف في "سناب شات" عملاق التكنولوجيا، وأتى هذا الإعلان في الوقت الذي تدهورت فيه الظروف الاقتصادية في الأشهر الأخيرة وسط ارتفاع التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وقد ضرب الانكماش الأخير في السوق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، حيث هيمنت أخبار تجميد التوظيف، وتسريح العمال، وإجراءات خفض التكاليف الأخرى على عناوين الأخبار لعدة أشهر.

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة إيفان شبيغل، عن الخطة، في بيان، الأربعاء، وقال إن الشركة تعيد الهيكلة للتركيز على "ثلاث أولويات استراتيجية: نمو المجتمع، ونمو الإيرادات، والواقع المعزز". وأضاف: "نتيجة لذلك فإننا نوقف العمل في العديد من المشاريع، وتقليص حجم فريقنا بنسبة 20٪ تقريبًا، والإعلان عن ترقية جيري هنتر إلى منصب مدير العمليات".

وتابع الرئيس التنفيذي: "التغييرات بهذا الحجم دائمًا ما تكون صعبة، ونحن نركز على دعم أعضاء فريقنا المغادرين خلال هذا الانتقال. نحن ممتنون جدًا لمساهماتهم العديدة في Snap."

ذكرت شركة Snap أن لديها 6446 موظفًا بدوام كامل اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2022، وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وانخفض سهم Snap بأكثر من 75٪ منذ بداية العام. وتعرضت أسهم Snap إلى انخفاض كبير الشهر الماضي، بعد أن أبلغت الشركة عن نمو سيئ في المبيعات وحذرت المستثمرين من أن الاقتصاد قد ساء بوتيرة أسرع من المتوقع.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه أعداد الموظفين في السنوات الأخيرة حتى الربع الثاني من 2022.