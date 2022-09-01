تويتر تبدأ اختبار ميزة "تعديل التغريدات" مع حد زمني وسجل علني للتغييرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت منصة "تويتر"، الخميس، عن بدء اختبار ميزة تعديل التغريدات، موضحة أنه من المقرّر التوسع فيها مبدئيًا لتشمل مشتركي خدمة "تويتر بلو"، في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح بيان لتويتر أن المغردين سيتمكنون عبر ميزة "تعديل التغريدات" الجديدة، من إجراء تعديلات على تغريداتهم بعد نشرها، وذلك من خلال منحهم فرصة تصحيح الأخطاء الإملائية أو الإشارة لحسابات أخرى، وغيرها.

وأضاف البيان: "في هذا الاختبار، يمكن تعديل التغريدات عدّة مرات خلال 30 دقيقة بعد نشرها. وستظهر التغريدات التي جرى تعديلها متضمنة رمزًا يدلُ على التعديل ووقته، بتسمية توضح للقرّاء أن التغريدة الأصلية قد خضعت للتعديل. ويؤدي النقر فوق التسمية إلى نقل المشاهدين إلى سجل تعديل التغريدة الذي يتضمن الإصدارات السابقة من التغريدة".

وتابع البيان بأن "الحدّ الزمني للتعديل، وإمكانية الاطلاع على أرشيف الإصدارات المعدّلة، يلعبان دورًا مهمًا، إذ يساعدان في حماية نزاهة المحادثة، وإنشاء سجل متاح للجمهور لكل ما تم ذكره في التغريدة".