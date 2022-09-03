دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التصريحات التي أدلى بها جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب التي لفت فيها إلى سماح السعودية باستثمار أموالها في إسرائيل.

تصريحات كوشنر جاءت في مقابلة أجراها مع قناة "سكاي نيوز"، حيث رد على سؤال حول إذا كان استمرار العلاقة الشخصية الجيدة بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حقق لشركته صفقة الحصول على 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي، قائلا: "لقد اتخذوا قرارا بالاستثمار، وأنا سعيد جدا بأنهم سمحوا لنا بالاستثمار في شركات إسرائيلية، لتوسيع العمل الذي حققناه في الشرق الأوسط".

وأشار كوشنر إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل في عهد ترامب، وقال: "لم أكن أخفي سرا عندما كنت في الحكومة أنّ الاستثمار يمكن أن يكون قوة دافعة لجمع الناس سويا".

وأضاف: "مع اتفاقيات إبراهيم التي أنجزناها في آخر 6 شهور من عمر الإدارة، نجحنا أخيرا بفتح القنوات، وكتبت في مذكراتي عن تلقينا اتصالات هاتفية من تلك الدول تعرب عن رغبتها بتأسيس علاقات بنكية وإمكانية سفر الناس والرحلات الجوية، وأردنا أن يكون المسلمون قادرين على الذهاب إلى إسرائيل وزيارة المسجد"، بحسب تعبيره.