برلين، ألمانيا (CNN)-- أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، أنها ستبقي محطتين من محطاتها الثلاث للطاقة النووية، كمصدر احتياطي حتى أبريل/ نيسان 2023، لتأمين إمدادات الكهرباء خلال الشتاء المقبل، على الرغم من قرار البلاد بالتوقف عن استخدام الطاقة النووية بحلول نهاية عام 2022.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في مؤتمر صحفي، إن محطتي الطاقة النوويتين، "إيزار 2" و"نيكارويستهايم"، ستظلان في الاحتياط "للحماية من حالات الطوارئ لشتاء 2022-2023"، وسط أزمة الغاز الروسي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أمر هابيك بتشغيل محطات طاقة تعمل بالفحم في ألمانيا من أجل تقليل استهلاك الغاز لإنتاج الطاق.

وأدى انخفاض المياه على نهر الراين والأنهار الأخرى في ألمانيا إلى إعاقة نقل الفحم بشكل كبير إلى محطات الطاقة، مما يجعل التشغيل المحتمل الممتد لمحطات الطاقة النووية أكثر احتمالًا.

وقال هابيك: "الشيء الوحيد المعتمد من روسيا هو الأكاذيب. وهذا يعني أنه يتعين علينا اختيار إمدادات الطاقة لدينا بشكل مختلف".