دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تزال أزمة الطاقة في أوروبا تتفاقم مع قيام روسيا بالحد من صادرات الغاز الطبيعي، مما يجبر الحكومات الأوروبية على إنفاق المليارات لحماية الشركات والمستهلكين من ارتفاع الفواتير مع انزلاق المنطقة نحو الركود.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 28٪ صباح يوم الإثنين لتصل إلى 274 يورو (272 دولارًا) لكل ميغاواط/ ساعة في اليوم الأول من التداول بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الحيوي إلى أجل غير مسمى، معللة ذلك باكتشافها تسربًا للنفط في المحركات.

قام خط الأنابيب في العام الماضي بنقل حوالي 35٪ من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الروسي. لكن خفضت غازبروم التدفقات على طول نورد ستريم 1 إلى 20٪ فقط من طاقته منذ يونيو/حزيران، متذرعة بأعمال الصيانة والخلاف حول توربين مفقود بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

أثار قرار موسكو بعدم إعادة فتح خط الأنابيب يوم السبت مخاوف من أن الاتحاد الأوروبي قد ينفد من الغاز هذا الشتاء، على الرغم من الجهود الناجحة لملء صهاريج التخزين. أدت مخاوف مماثلة في المملكة المتحدة إلى ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي بالجملة بأكثر من الثلث يوم الاثنين.

تسببت أخبار إغلاق خط الأنابيب إلى أجل غير مسمى يوم الجمعة في انخفاض اليورو إلى ما دون 0.99 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 20 عامًا. بلغ الجنيه الاسترليني 1.14 دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985، حيث يخشى التجار من الخسائر التي قد تحدث بسبب النقص الحاد في الطاقة على النشاط الاقتصادي الإقليمي والميزانيات الحكومية.

تستعد بعض الدول لإنفاق مبالغ طائلة في محاولة للحد من المعاناة.

أعلنت الحكومة الألمانية يوم الأحد عن حزمة إغاثة بقيمة 65 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التكيف مع ارتفاع التضخم. تعتمد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بشكل خاص على صادرات الغاز الروسية لتزويد منازلها وصناعاتها الثقيلة بالطاقة.

قال هولجر شميدنج، كبير الاقتصاديين في Berenberg، في مذكرة يوم الإثنين، إنه إلى جانب الإجراءات السابقة يصل إجمالي الدعم الحكومي إلى 95 مليار يورو، أي ما يعادل حوالي 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الألماني.

تتعرض ليز تراس، التي ستخلف بوريس جونسون كرئيسة لوزراء المملكة المتحدة هذا الأسبوع، لضغوط هائلة للإعلان عن المزيد من المساعدة للأسر والشركات مع ارتفاع فواتير الطاقة.

تدرس تراس حزمة بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني للمساعدة في السيطرة على ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك دعم دفع فواتير الطاقة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة صنداي تايمز، نقلاً عن مصادر لم تسمها في وزارة المالية في البلاد.

الاستعداد لفصل الشتاء

كان الاتحاد الأوروبي يعزز احتياطياته من الطاقة للأشهر الباردة على مدى أشهر، بحيث يخشى أن تزيد روسيا من خفض إمداداتها من الغاز عندما تزيد نسبة استخدامه.

أوقفت موسكو فعليًا إرسال الغاز إلى العديد من الدول الأوروبية التي تصفها بـ"غير الصديقة" وشركات الطاقة بسبب رفضها دفع ثمن الغاز بالروبل كما يصر الكرملين، بدلاً من اليورو أو الدولار المنصوص عليه في العقود.

جاء إعلان نورد ستريم 1 يوم الجمعة بعد ساعات فقط من موافقة دول مجموعة السبع على تحديد السعر الذي يمكن لروسيا أن تبيع به نفطها في محاولة للحد من الإيرادات التي يستخدمها الكرملين لتمويل حربه في أوكرانيا.

قال متحدث باسم شركة سيمنز، الشركة الألمانية المصنعة لتوربينات نورد ستريم 1 يوم الجمعة، إن تسرب النفط ليس "سببًا تقنيًا لإيقاف التشغيل".

وقال المتحدث لـCNN: "بصرف النظر عن ذلك، فقد أشرنا بالفعل عدة مرات إلى أن هناك ما يكفي من التوربينات الإضافية المتاحة لتشغيل نورد ستريم 1".

مع اشتداد أزمة الطاقة، قامت دول الاتحاد الأوروبي بملء مرافق تخزين الغاز بسرعة. وفقًا لبيانات من Gas Infrastructure Europe، تمتلئ المخازن الآن بنسبة 82٪ من طاقتها، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة البالغة 80٪ التي حددها المسؤولون قبل نوفمبر.

يعرف القادة الأوروبيون أنهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتجنب المصاعب المنتشرة والحد من تداعيات الركود. سيعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعًا طارئًا يوم الجمعة لمناقشة خطط المساعدة في حماية الأوروبيين من أسوأ ارتفاع في أسعار الطاقة.

تشمل الأفكار الأولية آلية لفصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز الطبيعي بالجملة، وعرض ائتمان طارئ لشركات الطاقة المعرضة لخطر الإفلاس، وفقًا لمسودات الوثائق التي اطلعت عليها رويترز.