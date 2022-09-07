آبل تُعلن عن هاتفها الجديد "آيفون 14 برو" وتُحدد سعره وخصائصه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة "آبل" عن "آيفون 14 برو" وكشفت عن الخصائص المميزة للنسخة الجديدة من الهاتف الذكي، وحددت الشركة سعره في حفل إعلان أطلقت عليه اسم "Far Out" الأربعاء.

وأشارت أبل إلى أن سعر الهاتف الجديد سيبدأ من 799 دولارا وهو السعر نفسه لهاتف آيفون 13 الذي تم الإعلان عنه العام الماضي.

وسيكون الهاتف متاحا في الأسواق ابتداء من 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأتى الإعلان عن السعر ليطمئن المستهلكين الذين كانوا يخشون من أن آبل قد ترفع سعر هاتفها الجديد بسبب عوامل التضخم وغيرها.

وقدمت الشركة تقنية "Dynamic Island" التي تمنح المستخدم فرصة مشاهدة معلوماته المهمة أعلى الشاشة عبر نافذة صغيرة تتوسع وتصغر لتعرض المعلومات.

وأشارت آبل إلى أن الهاتف الجديد سيحمل شريحة "A16 Bionic Chip" وهي الأفضل في تاريخ الشركة وأسرع شريحة على الإطلاق للهواتف الذكية كما أن الهاتف سيحمل أفضل كاميرا، مشيرة إلى أن الكاميرا ستكون الخيار الأمثل للمصورين المحترفين نظرا لدقتها وقدرتها على التقطا التفاصيل الدقيقة.

وأعلنت الشركة أيضا خلال الحفل عن تقديم "Apple Watch SE" المعاد تصنيعها بسعر جديد، وستدوم بطارية الساعة لمدة 18 ساعة، كما أنها ستتمتع بواجهة كريستال و"تعتمد Apple Watch Series 8 على ميزات الصحة والسلامة الأفضل في فئتها مثل تطبيق تخطيط القلب وميزة اكتشاف السقوط من خلال تقديم إمكانات استشعار درجة الحرارة وتقديرات استعادية لموعد الإباضة وميزة اكتشاف الاصطدام والتجوال الدولي"، وفقا لبيان إعلامي من الشركة تلقت CNN نسخة منه.