وزير الطاقة السعودي يوضح سبب خفض إنتاج "أوبك بلس" بـ100 ألف برميل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، سبب خفض تحالف "أوبك بلس" إنتاج النفط مؤخرا لشهر أكتوبر/تشرين أول، لافتا إلى أن المجموعة لا تستهدف أسعارا معينة بل تحاول الحفاظ على استقرار أسواق النفط.

وقال وزير الطاقة السعودي في مقابلة مع موقع "Energy Intelligence" عند سؤاله عن تفسير لقرار خفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا: "كما بين اجتماع أوبك بلس بكل وضوح، هذا الإجراء يمثل إعادة لمستوى الإنتاج في شهر أغسطس، حيث إن قرار الزيادة بمقدار 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي كان مخططًا لها لشهر سبتمبر فقط"، وفق تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن القرار يدل على استعداد المجموعة لـ"استخدام أدواتها كافة" ولفت إلى أنه مؤشر على "يقظة واستباقية ومبادرة أوبك بلس" تجاه استقرار أسواق النفط وما يخدم مصلحة المشاركين في سوق وصناعة المواد البترولية.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن التحالف لا يهدف للوصول إلى سعر معين لبرميل النفط، قائلا: "ما هو معروف، لا تستهدف أوبك بلس أسعاراً أو نطاقات سعرية معينة، وإنما هدفها دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة البترولية"، على حد قوله.

وكانت "أوبك بلس" قد قررت بعد اجتماع لأعضائها عبر "الفيديوكونفرانس"، الاثنين، خفض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميا، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يضر بالطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن إمدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلب ويجب مواصلة العمل على خفض أسعار النفط في أمريكا وخارجها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سعى لإقناع السعودية والإمارات بزيادة حصتهما من إنتاج النفط خلال زيارة أجراها إلى المملكة في يوليو/تموز الماضي، لكن مساعيه أثمرت عن رفع محدود للإنتاج بـ100 ألف برميل يوميا في سبتمبر قبل أن يعود الإنتاج إلى ما كان عليه في أغسطس/آب الماضي بعد قرار أوبك بلس الأخير.