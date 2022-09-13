دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت شركة آبل يوم الاثنين الجيل التالي من نظامها المخصص للمحمول، iOS 16، مع ميزات جديدة تسمح للمستخدمين بتخصيص شاشات قفل أيفون الخاصة بهم وتغيير طريقة إرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء من خلال iMessage.

من بين التغييرات التي كانت منتظرة القدرة على تحرير وإلغاء إرسال رسائل iMessages التي تم إرسالها مؤخرًا، أو وضع علامة على الرسائل كغير مقروءة إذا أراد المستخدمون إعادة زيارتها لاحقًا. سيتلقى المستلمون تنبيهًا بأن الرسالة الأصلية قد تم تحريرها أو حذفها، ولا تعمل إلا إذا كان كلا الطرفين يعملان بنظام iOS 16. وقالت آبل سابقًا إن هذا كان من بين أكثر الميزات المطلوبة بين المستخدمين.

ولكن ربما يكون التغيير الأكبر هو شاشة القفل التفاعلية، والتي تتميز الآن بخطوط مخصصة، وتأثيرات صور جديدة، وخلفيات شخصية، وعناصر واجهة مستخدم تضيف معلومات في لمح البصر، وتشمل أحداث التقويم، عمر البطارية، التنبيهات، نشاط ساعة آبل والطقس، بالإضافة إلى القدرة على تتبع الأنشطة "الحية"، مثل سير رحلة أوبر، أو تحديثات لعبة رياضية أو توصيلات الطعام.

هناك أيضًا خيارات لإنشاء شاشات قفل متعددة بخلفيات مختلفة يمكن تبديلها طوال اليوم. يمكن للمستخدمين تصفح الخلفيات مع الصور المقترحة من مكتبة صور المستخدم، وستظهر الإشعارات الآن في أسفل الشاشة.

يعمل البرنامج المحدث مع أي طراز من أيفون يعود تاريخه إلى أيفون 8، والذي تم إصداره في العام 2017. سبق أن قامت شركة آبل بعرض الميزات في يونيو في مؤتمرها السنوي للمطورين.

كشفت آبل في الأسبوع الماضي عن تشكيلة أيفون 14 الجديدة، من بين أجهزة أخرى. فبالنسبة للعملاء غير المقتنعين باستبدال أجهزة أيفون القديمة الخاصة بهم -خاصة وسط مخاوف من الركود الذي يلوح في الأفق- فإن تنزيل iOS 16 يمكن أن يبث حياة جديدة في هواتفهم الذكية.

سيتمكن المستخدمون مع التحديثات الجديدة أيضًا من مشاركة علامات تبويب المتصفح مع المجموعات والعثور على المزيد من عوامل التصفية لتطبيق Focus، مثل عدم إسكات التطبيقات والرسائل المفضلة من أشخاص معينين. تقدم آبل أيضًا خيار استخدام تطبيق Fitness لمراقبة الحركة بدون ساعة آبل لأول مرة.

وقد تكون الميزة الأكثر متعة على الإطلاق هي القدرة على قص الموضوع من صورة أو خلفيتها، ووضعه في مكان آخر، مثل iMessage.

لتنزيل البرنامج الجديد، قم بزيارة قسم تحديث البرنامج في الإعدادات. ومع ذلك، غالبًا ما يحتوي الإصدار الأول من تحديثات برامج الهاتف المحمول من الجيل التالي على أخطاء، قد يرغب المستخدمون في الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور أو الملفات المهمة قبل التنزيل أو التأجيل حتى يتم طرح الإصدار الثاني، على الأرجح في الأسابيع المقبلة.