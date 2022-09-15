فوائد القروض العقارية في أمريكا تبلغ أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قفز معدل فوائد القروض العقارية في أمريكا إلى أكثر من 6% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008.

ووصل معدل الفوائد على القروض العقارية بالأسبوع الجاري إلى 6.02% بعد أن كان 5.89% الأسبوع الماضي، وفقا لشركة "Freddie Mac".

وارتفعت الفوائد على القروض العقارية بنسبة كبيرة بعد أن كانت 2.86% العام الماضي.

وبدأت أسعار الفوائد هذا العام عند نسبة بلغت 3.22% لكنها ارتفعت بشكل ملحوظ في النصف الأول من السنة الجارية، لتصل إلى ما يقارب الـ6% في يونيو/حزيران، لكن منذ ذلك الحين، ازدادت المخاوف حول الوضع الاقتصادي ومهمة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مكافحة التضخم ما دفع الفوائد للتحليق.

وكانت معدلات الفائدة قد انخفضت في يوليو/تموز ومطلع أغسطس/آب بعد أن تباطأت المخاوف من الركود الاقتصادي، لكن التعليقات الصادرة عن مدير الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بويل، والبيانات الاقتصادية الأخيرة أعادت اهتمام المستثمرين إلى طريقة تعاطي الفيدرالي مع التضخم ودفعت المعدلات للارتفاع.