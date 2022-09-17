مصر.. رفع رسوم عبور السفن قناة السويس بداية من 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة قناة السويس، السبت، عزمها رفع رسوم عبور السفن المجرى الملاحي للقناة، بداية من عام 2023.

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في بيان، إنه "تقرر زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير/ كانون الثاني مطلع العام المُقبل".

ربيع أرجع أسباب قرار زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة إلى أنه يأتي "في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومى لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم".

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم، مضيفا: "يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام فوق مستوى الـ 90 دولارًا للبرميل، وارتفاع متوسط اسعار الغاز الطبيعى المسال أعلى من مستوى 30 دولار/مليون وحدة حرارية، إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى".

وقال ربيع إن ارتفاع معدلات التضخم عالميًا جعل زيادة رسوم عبور السفن "ضرورة"، بسبب زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقنا، حسب قوله.