أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) - يتزايد اهتمام المشترين بسيارة هامر الكهربائية التي تقدمها شيفروليه الآن. لكن، يبدو أن هناك قدرة محدودة على صناعتها، وقد توقفت جنرال موتورز الآن عن تلقي طلبات شراء سيارة EV الكهربائية الضخمة.

ذكرت جنرال موتورز أنها سلمت أقل من 400 بيك آب هامر بين يناير ويونيو. تخطط الشركة لبدء تسليم سيارات الدفع الرباعي في ربيع عام 2023. ولديها حاليًا حجوزات لنحو 45 ألف سيارة من طراز "بيك أب" ومثلها تقريبا من سيارات الدفع الرباعي.

وقال بيان صادر عن الشركة: "يسعدنا أن نقول إن ذلك الطلب الهائل قد أدى إلى إنهاء حجوزات سيارة هامر الكهربائية بالكامل في هذا الوقت".

لم تستطع جنرال موتورز تحديد المدة التي سيستغرقها تسليم جميع سيارات هامر التي تم طلبها مسبقًا والتي يبلغ عددها 90 ألف سيارة، ولكن هذه علامة أخرى على أنه مع تحرك صانعي السيارات التقليديين لزيادة المبيعات والإنتاج من عروض السيارات الكهربائية الخاصة بهم، فإن الطلب عليها أكبر بكثير من العرض.

تهدف جنرال موتورز بحلول عام 2035 لإنتاج سيارات عديمة الانبعاثات الكربونية حصرا، ولدى شركات صناعة السيارات التقليدية الأخرى أهداف مماثلة. يعود جزء من هذا التحول إلى اللوائح البيئية الأكثر صرامة والتي ستمنع بيع السيارات التي تعمل بالبنزين في بعض الحالات. لكن جزءًا جيدًا مدفوعًا بطلب العملاء.

أعلنت شركة GM عن اتفاقية لبيع 175 ألف سيارة كهربائية لشركة Hertz، ولكن سوف يستغرق الأمر خمس سنوات لإكمال عمليات التسليم. أما فورد فلديها "طلبات متعددة منذ سنوات" لشاحنتها الكهربائية F-150 Lightning، وكذلك موستانج Mach-E SUV.

توقفت فورد عن إجراء الحجوزات على F-150 Lightning عندما وصل عدد الطلبات المتأخرة إلى 200 ألف في نهاية عام 2021. وبدأت عمليات تسليم الشاحنة الكهربائية في مايو وتعمل الشركة على زيادة الإنتاج، ولكنها قامت ببناء وتسليم 6800 سيارة فقط حتى نهاية أغسطس .

وحتى تسلا، أكبر صانعة للسيارات الكهربائية في العالم والتي لا تنتج سواها، قد أفادت بأنه كان لديها مخزون لمدة أربعة أيام فقط اعتبارًا من نهاية يونيو.

تكمن المشكلة الكبيرة لجميع شركات صناعة السيارات الكهربائية بالنقص في بطاريات الليثيوم الكبيرة اللازمة لتشغيل المركبات. لقد أعلنت جميع شركات صناعة السيارات التقليدية تقريبًا عن استثمارات ضخمة لبناء مصانع بطاريات السيارات الكهربائية. لا تزال معظم هذه المصانع قيد الإنشاء، ولا يزال أمامنا سنوات لإنتاج بطاريات كافية لتلبية الطلب.

لن تكون سيارات هامر الكهربائية رخيصة، تتراوح أسعارها ما بين 84،650 و104،650 دولارًا.