أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- المخاوف من الركود تضرب سوق النفط، حيث انخفض سعر النفط الخام يوم الجمعة إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يناير.

النبأ السار هو أن عمليات البيع ستدفع الأسعار للانخفاض عند محطات الوقود، مما يخفف من التضخم الساحق الذي يضر بالمستهلكين. الأخبار السيئة هي أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط هو دليل إضافي على أن المستثمرين قلقون بشكل متزايد بشأن اتجاه الاقتصاد.

انخفض النفط بنسبة 5.7٪ إلى 78.73 دولارًا للبرميل يوم الجمعة - وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير/كانون ثاني الماضي.

يشعر المستثمرون بالقلق إزاء حملة الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بهدف إبطاء الاقتصاد الأمريكي.

قال روبرت ياوجر، نائب رئيس العقود الآجلة للطاقة في شركة "ميزوهو" للأوراق المالية: "إنهم يرسلون هذا الاقتصاد عمدًا نحو الركود".

تراهن الأسواق على أن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي - أحدثها حصل في وقت سابق من هذا الأسبوع - سوف يضر بالطلب على الطاقة من خلال التسبب في تقليل قيادة الناس للسيارات والسفر وتقليل استهلاك الشركات للطاقة.

قال ياوجر: "رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يقضي على الطلب على كل شيء، ولا سيما الطاقة".

إن التراجع في سوق الطاقة مدفوع جزئيًا بالارتفاع الصاروخي للدولار الأمريكي، والذي يستمر في الارتفاع مقابل العملات المنافسة حيث يندفع المستثمرون إلى الملاذات الآمنة. تميل هذه القوة إلى أن تكون سلبية بالنسبة للنفط - الذي يتم تسعيره بالدولار - لأنها تقوض القوة الشرائية للمشترين الأجانب.

قال مايكل تران، استراتيجي السلع في RBC Capital Markets ، "هذا ما يقوله السوق، إذا دخلنا في ركود، فإننا نذهب إلى الدولار ونبيع كل شيء آخر ".

تراجعت أسعار النفط الآن بنحو 40٪ منذ أن تجاوزت لفترة وجيزة 130 دولارًا للبرميل في مارس حيث راهن المستثمرون على أن الحرب على أوكرانيا ستعرقل صادرات النفط الروسية. ثبت أن المخاوف بشأن إمدادات النفط من روسيا مبالغ فيها مع استمرار البلاد في إرسال النفط الخام إلى الخارج.

كما ساهم الإفراج غير المسبوق لإدارة بايدن عن احتياطي الطوارئ من المخزون الوطني في عمليات بيع النفط.

وقال ياوجر "لا شك في أن ذلك ساعد. هذا أحد الأسباب وراء عدم وصولنا مرة أخرى إلى 130 دولارًا".