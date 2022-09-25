دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت الإمارات وألمانيا، الأحد، اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات أمن الطاقة والنمو الصناعي والعمل المناخي، هدفها تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

تم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والمستشار الألماني أولاف شولتز. في وقت تسعى برلين للبحث عن مصادر جديدة للطاقة بديلة للغاز الروسي، الذي يشكل نسبة 55% من احتياجات البلاد.

وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أوضحت أبرز تفاصيل الاتفاق. وأوضحت أن هذه الشراكة شملت إبرام شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة "آر دبليو إي ايه جي" الألمانية، تقوم "أدنوك" بموجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.

وستخصص "أدنوك"، وفقاً للاتفاقية، شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

كما وقعت "أدنوك" عددًا من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا، من بينهم شركتي "استياج" و"أوربيس" لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، التي تعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين يلعب دورًا محوريًا في الحد من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

كانت أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبوظبي وصلت إلى ميناء هامبورغ مطلع الشهر الجاري.

حسب برنامج التعاون في أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي، ستقوم دولة الإمارات وألمانيا باستكشاف مزيد من الفرص لتسريع النمو وتعزيز التعاون في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين.

وستقوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، باستكشاف الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح بشمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا لزيادة إنتاج مصادر الطاقة المتجددة إلى 10 غيغاوات بحلول عام 2030.

كما أُعلنت "أدنوك" إكمال أول عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل من إنتاجها لألمانيا في سبتمبر/ أيلول 2022، والتوصل لاتفاق مع شركة "ويهلم هوير جي إم بي إتش" على شروط توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريًا من وقود الديزل خلال عام 2023.