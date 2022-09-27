(CNN)-- أعلنت دار سك العملة الملكية في المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء، أن العملات المعدنية والأوراق النقدية التي تظهر عليها صورة الملك تشارلز الثالث ستوزع بشكل مشترك مع النقود التي تحمل صورة إليزابيث الثانية .

وقالت آن جيسوب، الرئيسة التنفيذية دار سك العملة الملكية، في بيان، إن "العملات المعدنية الأولى التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث سيتم تداولها تماشيا مع الطلب من البنوك ومكاتب البريد".

وتابعت جيسوب: "يشرفنا أننا أصدرنا كل عملة معدنية بريطانية في عهد الملكة الراحلة، لتوثيق رحلتها من ملكة شابة إلى رئيسة دولة محترمة، وبصفتنا صانعا رسميا للعملات المعدنية في المملكة المتحدة، فقد روينا قصة كل ملك منذ ألفريد العظيم ونستعد الآن لأكبر تغيير في العملة البريطانية لعدة عقود".

وأضاف البيان أن هناك ما يقرب من 27 مليار قطعة نقدية متداولة حاليا "تحمل الملكة إليزابيث الثانية، سيتم استبدالهم بمرور الوقت عند التلف أو لتلبية الطلب على عملات معدنية إضافية".

وتابع البيان أن دار سك العملة الملكية ستكشف عن مزيد من التفاصيل حول سك العملة المعدنية للملك تشارلز الثالث خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أنه من الشائع تداول العملات المعدنية التي تحمل صور ملوك مختلفين، وهذا يضمن انتقالا سلسا، بأقل قدر من التأثير والتكلفة.