مغزاه كان تقليل أثر روسيا.. ما أهمية "نورد ستريم 1" وكيف جعل أوروبا أكثر اعتمادًا على موسكو؟

موسكو، روسيا (CNN)-- قالت شركة "نورد ستريم إيه جي"، مشغل خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا، إن نظام خطوط الأنابيب تحت بحر البلطيق تعرض لأضرار "غير مسبوقة" في يوم واحد، وفقًا لرويترز.

ونقلت رويترز عن الشركة أن "التدمير الذي حدث في نفس اليوم بشكل متزامن على ثلاث سلاسل من خطوط أنابيب الغاز البحرية لنظام نورد ستريم غير مسبوق. ليس من الممكن حتى الآن تقدير توقيت استعادة البنية التحتية لنقل الغاز".

في سبتمبر/ أيلول، أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى، بسبب تسرب الغاز في إحدى محطات الضواغط.

وقالت الهيئة البحرية السويدية لشبكة CNN، إنه تم تحديد ثلاثة تسريبات في خطوط أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، بابورنهولم الدنماركية. وحذرت الهيئة السفن بأن تبقى على مسافة 5 أميال من التسريبات وأصدرت تحذيرًا للطائرات بأن تظل على ارتفاع 1000 متر على الأقل.

وقال متحدث باسم الهيئة إن أول تقرير عن تسرب تم تقديمه بعد ظهر يوم الاثنين مع تحديد تسريبين آخرين في المساء.

وأضاف أن مسؤوليتهم كانت تحذير السفن من التسرب، ولم يحققوا في سبب التسريبات وليس لديهم معلومات عن أي اتصال بين نوردستريم والسلطة البحرية.

وقالت شركة "نورد ستريم إيه جي"، الاثنين، إنها تحقق في أسباب انخفاض الضغط في خط الأنابيب. أبلغت السلطات الألمانية أيضًا عن انخفاض الضغط في خط الأنابيب نورد ستريم 2، وهو خط الأنابيب بين روسيا وألمانيا الذي ظل خامدًا بعد أن منعت الحكومة الألمانية افتتاحه في أعقاب حرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إنهم "قلقون للغاية" بشأن الأخبار. عندما سُئل عما إذا كان من الممكن أن يكون عملاً تخريبيًا، قال بيسكوف "في الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد أي احتمال. هناك بعض التدمير للأنبوب، وما سبب ذلك - لا يمكننا استبعاد أي احتمالات قبل ظهور نتائج البحث".