السعودية.. تفاعل على فيديو لوزير الطاقة وما قاله عن "انتاج اليورانيوم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وأن المملكة ستنتج اليورانيوم.

وقال الوزير السعودي في الفيديو المتداول: "نسعى في برنامجنا الوطني إلى تحقيق الشفافية ولهذا نعمل مع الأمين العام والوكالة لنضمن إعداد نموذج لبرنامج وطني للطاقة الذرية يتسم بالشفافية والاستخدامات المدنية بكل ما يتطلبه الأمر، سننتج اليورانيوم ولكن سنلتزم بمعايير كيفية تحويل اليورانيوم لاستخدامه في عملية التلقيم في منشآتنا ومنشآت أخرى.."

تصريحات الوزير السعودي جاءت خلال رعايته بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مقر الوكالة في فيينا، مراسم رفع علم المملكة إلى لوحة الدول المساهمة في مبادرة الوكالة الخاصة بتحديث مختبرات سايبرسدورف (مبادرة رينول - 2).

وقال وزير الطاقة السعودي وفقا لما نقلته الوزارة، إن "المملكة تقدر الدور الرئيس والمهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز معايير الأمان وجهودها في دعم الدول، حيث تطور هذه التبرعات من قدراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام"، مبيناً أن هذه "المساهمات تستهدف تعظيم الاستفادة من التقنيات النووية وتوفر الموارد والخدمات للدول الأعضاء في الوكالة لضمان الاستخدام الآمن للتقنية النووية".

وذكر تقرير الوزارة أن "المملكة كانت قد أعلنت عن تبرعها بمبلغ مليونين ونصف مليون دولار لدعم مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف (مبادرة رينول-2)، وكذلك دعمها لمبادرة الوكالة في العمل المتكامل لتطوير نوعي للتقنيات النووية لمكافحة بعض الأمراض ( زودياك) وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها".