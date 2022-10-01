أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- إذا كنت ترغب في أي وقت مضى في استخدام الذكاء الاصطناعي لانشاء تصميم هجين بسرعة بين بطة وفصيل كورجي، فقد حان الوقت الآن للتألق.

يوم الأربعاء، أعلنت شركة OpenAI أنه يمكن لأي شخص الآن استخدام أحدث إصدار من أداة DALL-E التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مجموعة غير محدودة من الصور على ما يبدو بمجرد كتابتها لبضع كلمات، بعد أشهر من طرحها تدريجيًا للمستخدمين .

من المحتمل أن توسع هذه الخطوة من وصول مجموعة جديدة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي اجتذبت بالفعل جمهورًا عريضًا وتحدت أفكارنا الأساسية عن الفن والإبداع. ولكنه قد يزيد أيضًا من المخاوف بشأن كيفية إساءة استخدام هذه الأنظمة عندما تكون متاحة على نطاق واسع.

قالت شركة OpenAI في تدوينة: "لقد سمح لنا التعلم من الاستخدام الواقعي بتحسين أنظمة السلامة لدينا، مما جعل التوافر على نطاق أوسع ممكنًا اليوم". قالت الشركة إنها عززت أيضًا الطرق التي ترفض بها محاولات المستخدمين لجعل الذكاء الاصطناعي يخلق "محتوى جنسيًا وعنيفًا ومحتوى آخر".

يوجد الآن ثلاثة أنظمة ذكاء اصطناعي معروفة وقوية للغاية مفتوحة للجمهور يمكنها عبر التقاط بضع كلمات خلق صورة. بالإضافة إلى DALL-E 2، هناك Midjourney ، التي أصبحت متاحة للجمهور في يوليو، و Stable Diffusion ، الذي تم إصداره للجمهور في أغسطس بواسطة Stability AI . تقدم هذه الأنظمة أرصدة مجانية للمستخدمين الذين يرغبون في التعود على صنع الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت؛ بشكل عام، بعد ذلك، عليك أن تدفع.

يتم بالفعل استخدام هذه الأنظمة للأفلام التجريبية وأغلفة المجلات والإعلانات العقارية. فازت إحدى الصور التي تم إنشاؤها من خلال Midjourney مؤخرًا بمسابقة فنية في معرض ولاية كولورادو، وأثارت ضجة بين الفنانين.

في غضون أشهر فقط، توافد ملايين الأشخاص على أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه. تمت مشاركة العديد من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة المستخدمين في الأسابيع الأخيرة عبر الإنترنت، ويمكن أن تكون النتائج مثيرة للإعجاب.

صعود مثل هذه التكنولوجيا، والمطالبات المعقدة بشكل متزايد والصور الناتجة، أثار إعجاب حتى المطلعين على الصناعة منذ فترة طويلة. لكن شعبية هذه التكنولوجيا تأتي مع سلبيات محتملة. أثار الخبراء في الذكاء الاصطناعي مخاوف من أن الطبيعة المفتوحة لهذه الأنظمة - مما يجعلها بارعة في إنشاء جميع أنواع الصور من الكلمات - وقدرتها على أتمتة صناعة الصور تعني أنها تستطيع أتمتة التحيز على نطاق واسع. مثال بسيط على ذلك: عندما تقوم بكتابة رسالة لـ DALL-E 2 بأن "رجلًا مصرفيًا يرتدي ملابس ليوم كبير في المكتب" ، تأتي النتائج كلها صورًا لرجال بيض في منتصف العمر يرتدون بدلات وربطات عنق.

قالت جولي كاربتنر، عالمة أبحاث وزميلة في مجموعة الأخلاقيات، والعلوم الناشئة في جامعة ولاية كاليفورنيا بوليتكنيك: "إنهم يسمحون بشكل أساسي للمستخدمين بالعثور على الثغرات في النظام باستخدامه".

تتمتع هذه الأنظمة أيضًا بإمكانية استخدامها لأغراض شائنة، مثل إثارة الخوف، أو نشر معلومات مضللة عبر الصور التي تم تغييرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو ملفقة بالكامل.

هناك بعض القيود على الصور التي يمكن للمستخدمين إنشاؤها. ولتجنب المشاكل المحتملة، تقوم بعض خدمات تخزين الصور بحظر صور الذكاء الاصطناعي تمامًا. أكدت Getty Images لـ CNN Business يوم الأربعاء أنها لن تقبل عمليات إرسال الصور التي تم إنشاؤها باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية ، وستقوم بإزالة أي عمليات إرسال استخدمت تلك النماذج. ينطبق هذا القرار على خدمات صور Getty Images و iStock و Unsplash.