تسلا تعرض روبوتها "أوبتيموس" وموسك: يستطيع أن يفعل أكثر مما رأيتم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشفت تسلا، الجمعة ،عن نموذج أولي لروبوت بشري تقول إنه يمكن أن يكون منتجًا مستقبليًا مفيدا لشركة صناعة السيارات التي يقودها رجل الأعمال، إيلون موسك.

وظهر الروبوت، الذي أطلق عليه اسم "أبوتيموس" من جانب الشركة، وهو يمشي على المسرح في حفل للذكاء الاصطناعي نظمته الشركة، وقد لوح الروبوت للحضور وأومى بيده لمدة دقيقة تقريبًا، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ماسك، إن الروبوت يمشي للمرة الأولى بدون توصيلات، إذ يستخدم علماء الروبوتات هذه التوصيلات عادة لأن الروبوت قد لا يستطيع أن يمشي بدونها، وربما يسقط أو يؤذي نفسه.

وقال موسك: "يستطيع الروبوت فعل أكثر بكثير مما عرضناه عليكم"، وأردف: "لم نكن نريده أن يسقط على وجهه فحسب"، على حد قوله.

وعرضت تسلا مقاطع فيديو تُظهر الروبوت، وهو يقوم بمهام بسيطة مثل حمل بعض الصناديق، أو سقي النباتات.

وأشار موسك إلى أنه في حال صناعة العديد من هذه الروبوتات فسيكون سعرها 20 ألف دولار تقريبًا، وتؤكد تسلا أن ميزة "أوبتيموس" على المنافسين ستكون قدرته على التنقل بشكل مستقل باستخدام التكنولوجيا المطورة من نظام Tesla لمساعدة السائق، بالإضافة إلى توفير في التكاليف بفضل ما تعلمته من قسم صناعة السيارات.

ويشكل عرض الروبوت قفزة نوعية بالنسبة لتسلا مقارنة بما عرضته العام الماضي، حين قفز شخص مرتديًا زي روبوت وراح يرقص على المسرح.

وقال موسك عن ذلك: "في العام الفائت ظهر رجل يرتدي زي روبوت"، وأردف: "لقد قمنا بقفزة نوعية مقارنًة بذلك، وسيكون الأمر مثيرًا للإعجاب"، حسب قوله.