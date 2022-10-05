(CNN)-- قال متحدث باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إن خفض إنتاج النفط من أوبك + لا يعني أن زيارة الرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو/ تموز كانت "مضيعة للوقت".

وفي حديثه على قناة "فوكس نيوز"، قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن الكتلة المنتجة للنفط عوضًا عن ذلك "تعدل أرقامها إلى أسفل قليلاً"، بعد زيادة طفيفة بعد زيارة بايدن.

وقال كيربي: "أوبك + تقول وتقول إنها تنتج في الواقع 3 ونصف ملايين برميل أكثر مما هي عليه في الواقع. لذا، من بعض النواحي، فإن هذا الانخفاض المعلن يعيدهم إلى مزيد من التوافق مع الإنتاج الفعلي"، مشيرًا إلى أن هناك لم تكن هناك بعد تحولات دراماتيكية في أسعار النفط.

وقال: "علينا أن نرى كيف ستسير الأمور على المدى الطويل".

وأشار كيربي إلى أن زيارة بايدن إلى جدة لحضور مؤتمر إقليمي، تضمن أيضًا محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "لا تتعلق بالنفط".

وأضاف: "كان الأمر يتعلق بأهداف وطنية استراتيجية وأهداف المصلحة الوطنية أكبر في جميع أنحاء المنطقة لمحاولة تعزيز منطقة تعاونية أكثر تكاملاً".

وقال كيربي إن بايدن يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون أقل اعتمادًا على أوبك + ومنتجي الطاقة الأجانب الآخرين.