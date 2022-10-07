دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، يوم الخميس، على الموقف الأمريكي من إعلان منظمة الدولة المنتجة للنفط وشركاؤها أو ما يُعرف باسم"أوبك بلس"، يوم الأربعاء، عن تقليص إنتاجها للنفط بمعدل مليوني برميل يوميا، حيث وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خفض الإنتاج بـ"المخيب للآمال".

وقال عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "كانت أمريكا قديما تسيطر على نفط الخليج العربي تقرر إنتاجه وسعره، وتديره وفق مصالحها واحتياجاتها، فجأة فقدت أمريكا سيطرتها على نفط الخليج، تأمر ولا تطاع، وتهدد ولا أحد يبالي".

وأضاف: "على واشنطن أن تستفيق أن هناك خليج جديد، وأن قرار النفط خليجي وليس أمريكي، وهذا نهائي أعجب أم لم يعجب البعض بواشنطن".

يذكر أن منظمة "أوبك بلس" قالت، الأربعاء، إن القرار يأتي "في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط"، وأضافت أنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وهذا يعد أكبر خفض منذ بداية وباء كورونا، في خطوة تهدد بدفع أسعار البنزين للأعلى قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي للمنظمة، الأربعاء، أن "(أوبك +) مهتمة بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها تجاه الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أنها "ستبقى قوة محورية في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي".

وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن قرار "أوبك+" بتخفيض انتاج النفط "يصطف مع روسيا".