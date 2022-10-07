دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة أجراها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان والتي تطرق فيها إلى قرار منظمة الدول المنتجة للنفط وشركائها "أوبك+" وتأكيده على أن قرار تقليص الإنتاج جاء بالإجماع.

تصريحات الوزير السعودي جاءت خلال مقابلة أجراها مع قناة بلومبيرغ وقال فيها: "أستطيع أن أقول إنها رؤية مهينة افتراض أن أوبك+ ليست سوى السعودية وروسيا لأنه لو كان هناك شخص يقوم بتغيير هذه الأشياء، هو أو هي أو مهما يكن يقول بأن الأمر برمته عبارة عن ثنائية، كيف لثنائية أن تفرض؟ الجميع سيقفز (سيغادر)".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وصف خفض الإنتاج من جانب "أوبك بلس" بـ"المخيب للآمال"، وأشار إلى أنه سيرى ما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين وأكد مجددا أن زيارته للسعودية لم تكن لمناقشة موضوع أسعار النفط.

وأدلى بايدن بتصريحات مقتضبة للصحفيين في البيت الأبيض، وصف خلالها قرار التحالف خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا بـ"المخيب للآمال".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "نحن ننظر في البدائل التي قد نلجأ إليها" من أجل خفض أسعار النفط، وأضاف لاحقا بالقول: "هناك الكثير من البدائل"، حسب قوله.

وعن تأثير خطوة "أوبك بلس" على العلاقات مع السعودية، جدد بايدن التأكيد على أن زيارته إلى جدة "لم تكن بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالنفط" بل كانت حول الشرق الأوسط.

يذكر أن التحالف كان قد أعلن الأربعاء خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا ابتداء من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.