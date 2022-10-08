أكبر بورصة عملات رقمية بالعالم تتعرض لعملية سرقة بقيمة 570 مليون دولار

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تعتبر بينانس، التي تصف نفسها بأنها أكبر بورصة تشفير من حيث حجم التداول، أحدث شركة تتعرض لسرقة كبيرة هذا العام.

تعرضت بينانس المرتبطة ببلوك تشين لاختراق بقيمة 570 مليون دولار في وقت متأخر من يوم الخميس، كما أكد متحدث باسم الشركة لـ CNN الجمعة.

علقت بينانس مؤقتًا الـ"بلوك تشين" الخاص بها "BNB Smart Chain" ، "بسبب نشاط غير منتظم"، حسبما غردت الشركة يوم الخميس. قالت الشركة يوم الجمعة إن المتسللين سرقوا مليوني عملة مشفرة BNB - التي أصدرتها بينانس بقيمة 570 مليون دولار في ذلك الوقت.

غرد الرئيس التنفيذي للشركة، تشانغ يلمس تشاو في البداية أنه تم سرقة ما يقدر بنحو 100 مليون دولار من العملات المشفرة. غرد تشاو ليلة الخميس: "أموالك آمنة.. نعتذر عن الإزعاج."

قالت الشركة إن ما قيمته 100 مليون دولار من الرموز لا تزال "غير مستردة" وتم نقلها من السلسلة بواسطة المخترق. تم تجميد الأموال المتبقية في سلسلة BNB.

من أجل تنفيذ السرقة، استهدف المتسللون ما يسمى بالجسر المتقاطع. الجسور، التي أصبحت أهدافًا للقراصنة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، هي البنية التحتية التي تسمح للمستخدمين بتبادل الأصول المشفرة بين سلاسل الكتل المختلفة.

عادة ما تحتفظ خدمات الجسر باحتياطيات كبيرة من العملات المختلفة. تجذب احتياطيات العملات هذه انتباه المتسللين وتحول جسور blockchain إلى أهداف رئيسية للسرقة ، وفقًا لشركة Elliptic.

سُرق نحو 1.83 مليار دولار من الجسور بحلول أغسطس / آب، ومعظم ذلك (1.21 مليار دولار) حدث هذا العام فقط، وفقًا لـ Elliptic. تتضمن بعض أكبر السرقات هذا العام سرقة 190 مليون دولار من Nomad في أغسطس ، وخسارة شركة Harmony ومقرها كاليفورنيا مبلغ 100 مليون دولار في أواخر يونيو، وجسر Ronin من Axie Infinity بقيمة 625 مليون دولار في مارس.

أدى هذا الهجوم الأخير إلى وضع BNB بلوك تشين في وضع عدم الاتصال لمدة تسع ساعات تقريبًا. من أجل "منع انتشار الحادث"، اتصل النظام البيئي للسلسلة بكل مدققي السلسلة، الذين يتحققون من المعاملات، كما كتبت BNB في منشور للشركة.

عادت السلسلة للعمل من جديد حوالي الساعة 2:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي وفقًا لتغريدة الشركة.