تراجع أسعار الغذاء بمؤشر الفاو للشهر السادس على التوالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انخفض متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 1.5 نقطة ليصل إلى 136.3 نقطة في سبتمبر 2022، بنسبة 1.1٪ عن مستوى أغسطس، وهو الانخفاض الشهري السادس على التوالي.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية بشكل حاد، ما يعوّض عن ارتفاع أسعار الحبوب، بحسب تقرير جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

وقاد التراجع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية، الذي انخفض بنسبة 6.6٪ في الشهر إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. وانخفضت الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت. كما أن استمرار قوائم الجرد الكبرى التي صادفت ارتفاع الإنتاج الموسمي في جنوب شرق آسيا خفّضت أسعار زيت النخيل. وعززت إمدادات زيت فول الصويا القابلة للتصدير في الأرجنتين من المعروض من زيت عباد الشمس في منطقة البحر الأسود، بينما ساهم انخفاض أسعار النفط الخام أيضًا في انخفاض المؤشر الفرعي، بحسب التقرير.

في المقابل، كان مؤشر الفاو لأسعار الحبوب أعلى بنسبة 1.5٪ مما كان عليه في أغسطس. وانتعشت أسعار القمح 2.2٪ بسبب المخاوف بشأن الطقس الجاف في الأرجنتين والولايات المتحدة، وانتعاش وتيرة صادرات الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة عدم اليقين بشأن استمرار برنامج الحبوب في البحر الأسود بعد نوفمبر. وكانت أسعار الذرة العالمية مستقرة بشكل عام فيما واجه الدولار الأمريكي القوي ضغوطاتٍ ناجمة عن انحسار توقعات الإمدادات مع تراجع توقعات الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الأرز بنسبة 2.2٪ بشكل عام، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيرات في سياسة التصدير في الهند والمخاوف بشأن تأثير الفيضانات الشديدة في باكستان.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 0.6٪ خلال الشهر، الأمر الذي يعكس إلى حدّ بعيد آثار تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي، إلى جانب أوجه عدم اليقين في السوق والتوقعات القاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي. وتراجع مؤشر أسعار اللحوم عامة بنسبة 0.5٪، وانخفضت أيضًا أسعار لحوم البقر في ظلّ توفر كميات كبيرة للتصدير وتزايد تصفية المواشي في بعض البلدان المنتجة، في حين تراجعت أسعار لحوم الدواجن بفعل الطلب الخجول على الاستيراد.

كذلك، تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 0.7٪ خلال شهر سبتمبر، وهذا متصل بشكل رئيسي بتوقعات الإنتاج الجيد في البرازيل، وانخفاض أسعار الإيثانول وآثار تقلّبات العملات.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه مقارنة لمؤشرات أسعار السلع الغذائية من مطلع 2019 إلى سبتمبر 2022.