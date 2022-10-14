نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ما كان يُعتقد سابقًا أنه لا يمكن تصوره أصبح الآن حقيقة واقعة: نتفليكس مع الإعلانات أصبحت موجودة.

كشفت خدمة البث العملاقة عن "Basic with Ads"، وهي خطة الاشتراك التي طال انتظارها والمدعومة بالإعلانات، يوم الخميس. سيكلف المستوى الجديد 6.99 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة وسيكون متاحًا في 3 نوفمبر في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكوريا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة.

قالت الشركة إن "الخطط والأعضاء الحاليين لن يتأثروا" وأن Basic with Ads "يكمل خططنا الأساسية والمتميزة الخالية من الإعلانات".

سيعرض الخيار الجديد الكثير مما هو متاح مع خطة Netflix الأساسية الحالية البالغة 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ولكنها ستتضمن في المتوسط أربع إلى خمس دقائق من الإعلانات التجارية في الساعة.

ستكون هذه الإعلانات بطول 15 أو 30 ثانية وسيتم عرضها قبل وأثناء المسلسلات التلفزيونية والأفلام.

أشارت Netflix إلى أنها ستوفر إمكانات استهداف واسعة حسب البلد والنوع لمساعدة "المعلنين في الوصول إلى الجمهور المناسب - والتأكد من أن إعلاناتنا أكثر ملاءمة للمستهلكين".

قالت Netflixإن المعلنين سيتمكنون أيضًا من منع ظهور إعلاناتهم على محتوى قد لا يتوافق مع علامتهم التجارية (مثل الجنس أو العري أو العنف التصويري)".

وأضافت الشركة أنها تعمل مع متعقب التصنيفات Nielsen في الولايات المتحدة في عام 2023 "لتمكين المعلنين من فهم كيفية وصول نتفلكس إلى جمهورهم المستهدف".

قالت Netflixإنه على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا للغاية، إلا "أننا سعداء باهتمام كل من المستهلكين ومجتمع الإعلانات - ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا بشأن ما هو قادم". وأضافت "نظرًا لأننا نتعلم من التجربة ونحسنها، نتوقع إطلاقها في المزيد من البلدان بمرور الوقت."

يُعد الظهور الأول لخطة الاشتراك المدعومة بالإعلانات لحظة بالغة الأهمية في تاريخ Netflix الذي يبلغ 25 عامًا.

قال الرئيس التنفيذي ريد هاستينغز في أبريل/نيسان إن الشركة منفتحة على إضافة إعلانات تجارية إلى الخدمة، مما أدى إلى إرسال موجات من الصدمة عبر وسائل الإعلام والصناعات الإعلانية حيث كان هاستينغز لسنوات مصرًا على عدم وضع إعلانات على المنصة.

قالت Netflix في خطاب إلى المساهمين في عام 2019: "نحن.. شركة خالية من الإعلانات. لا يزال هذا جزءًا عميقًا من اقتراح علامتنا التجارية". ولكن بعد كابوس عام 2022، لم يعد بإمكان المنصة الالتزام بهذا النهج.

في أبريل، كشفت Netflix أنها فقدت عددا من مشتركيها لأول مرة منذ أكثر من عقد. بعد هذه الأخبار، تراجعت الأسهم، وخسرت الشركة المليارات من قيمتها السوقية، وتم تسريح مئات الموظفين وانتشرت الشكوك حول مستقبل المنصة، مما أثار تساؤلات حول جدوى سوق البث بأكمله.

في يوليو، أعلنت نتفلكس أنها ستشترك مع Microsoft لتعزيز المبيعات والتكنولوجيا لخطة الاشتراك الجديدة هذه.

في النهاية، تحتاج Netflix إلى مزيد من الإيرادات وتعتبر الإعلانات إحدى الطرق لتحقيق ذلك. هذا لا يعني أنه سيتعين على جميع المشتركين مشاهدة الإعلانات التجارية نظرًا لأن الخطط الحالية ستبقى خالية من الإعلانات، ولكن سيكون هناك الآن خيار بين خطة أرخص مدعومة بالإعلانات وخطة متميزة.